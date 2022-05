Danza: "Anno 2.2"

L'associazione Alisei dedica il saggio di fine anno alla tutela dell’Ambiente con lo spettacolo "Anno 2.2" portato in scena da ballerini, cantanti e attori e con un messaggio di fondo: anche il più piccolo gesto può fare la differenza.



Per via dell’epidemia di Plasticani il teatro OverSeas naviga in cattive acque e per evitarne la chiusura il suo gestore, l’apprensivo e scaramantico Albert Summer, si trova costretto a chiedere un prestito ad un possibile investitore, il signore Henry Fall.

Dietro le quinte l’idealista ed esuberante Jaina Spring preme per far parte degli

spettacoli dell’OverSeas ma sua sorella Dora, pragmatica e protettiva, è contraria: si suppone per via dell’attuale precarietà del mondo degli artisti, ma pare ci sia un ulteriore motivo…

Nel frattempo l’ispettore di polizia Kowalski indaga su Lorentz Winter, un personaggio misterioso impegnato in comizi sull’ambiente e soprannominato il “Profeta” perché pare riesca a prevedere l’immediato futuro (e a modificarlo?).



Vi aspettiamo sabato 28 maggio ore 20 presso il Teatro Testoni di Bologna.

E chi non viene... è un Plasticano!



Info e prenotazioni:

mail - alisei.danza@gmail.com

cell. - 3479751765 - 3408585534



ig - @alisei.danza.bologna