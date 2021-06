ANTENNA – L’Oracolo di Monte Paderno. Opera multimediale di Valerio Grutt con installazione di Antonello Ghezzi. Dal 5 giugno al 31 luglio 2021 visite guidate teatralizzate tutti i sabati alle ore 18.00.



ANTENNA – L’Oracolo di Monte Paderno è un evento realizzato dall’Associazione Felsina Factory con il patrocinio di Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna, organizzazione Cedascom Spa unipersonale. Con il contributo di Camera di Commercio di Bologna ed Emil Banca. È un progetto che nasce all’interno di ParColli, iniziativa di Matteo Giovanardi che si pone l’obiettivo di valorizzare la prima collina a sud di Bologna, territorio dalle grandi potenzialità non sfruttate, costituendo un polmone verde per bolognesi e turisti sensibili alla natura.

L’antenna, trasformata in un’opera d’arte, è un invito a scoprire o riscoprire il Parco di Monte Paderno e i Colli Bolognesi, viverne insieme l’armonia e la bellezza.



L’opera

L’antenna dei Vigili del Fuoco situata sul Monte Paderno, per un errore di sistema, un guasto sconosciuto, si è sintonizzata su una frequenza misteriosa. Da lì arrivano segnali, parole, messaggi, diversi per ogni persona che vi si avvicina.

Parlano della vita, di ciò che siamo, sembra quasi che nel tempo difficile che stiamo vivendo qualcuno o qualcosa voglia aiutarci. Sono frasi dalla forza poetica ed evocativa, chiare per tutti, seppur misteriose. Basterà percorrere la strada che conduce alla cima e una volta raggiunta l’antenna, con una domanda nel cuore, consultare l’Oracolo.

ANTENNA – L’Oracolo di Monte Paderno è un’opera di Valerio Grutt, poeta ed autore del progetto, realizzata con l’ausilio della realtà aumentata (l’oracolo si attiva tramite QRcode da inquadrare con il proprio cellulare). I sibillini responsi dell’Oracolo sono versi tratti da poesie di Valerio Grutt, alcune edite ed altre nate per l’occasione, richiamando l’antica forza magica ed evocativa della poesia. L’Oracolo, adatto per grandi e bambini, vuole essere un gioco ma al tempo stesso un’esperienza di raccoglimento e conoscenza.

In dialogo con Valerio Grutt, nella realizzazione dell’oracolo, a cura di Olivia Spatola, hanno contribuito gli artisti Antonello Ghezzi con un’opera site specific intitolata “Tutto è relazione” installata sul vano tecnico ai piedi dell’antenna. "Ci siamo, qui ed ora, siamo in relazione con noi, con gli altri, con la natura, lo spazio e il tempo – affermano gli artisti - solo se siamo davanti allo specchio e quindi davanti all'opera, solo se siamo arrivati fin qui per ricordarci che non c'eravamo prima e non ci saremo quando ce ne saremo andati. La fisica quantistica dice che le cose non hanno proprietà di per se stesse: le loro proprietà esistono in virtù della loro relazione con le altre cose, funziona così anche con le persone."

“Tutto ci parla se sappiamo metterci in ascolto” - dichiara Valerio Grutt - “è un tempo nuovo, dobbiamo imparare a guardare, a interpretare simboli, a creare codici per dire la vita, il mistero, i nuovi percorsi. L’Oracolo parla ad ognuno di noi, alla parte più profonda di noi, è un invito a superare le paure, a vivere intensamente, a conoscere se stessi e il mondo”.

Le visite

Dal 5 giugno al 31 luglio sarà possibile visitare liberamente l’Antenna e consultare l’Oracolo.

Tutti i sabati di giugno e di luglio alle ore 18.00 si terrà una visita guidata teatralizzata alla scoperta del Parco di Monte Paderno con ritrovo all’inizio di Via Del Forte (arrivando da via Dei Colli) dov’è presente un’area di parcheggio ed il punto di accoglienza. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria per gruppi di massimo 30 partecipanti. L’attore Vincenzo Fioretti nei panni dell’antennista (figura misteriosa, mezzo abitante dei boschi e mezzo scienziato, si dice lontano parente di Guglielmo Marconi) incaricato di aggiustare l’antenna risolvendo il problema del segnale misterioso, condurrà i visitatori dalla base del monte fino in cima. Sarà un viaggio alla scoperta del parco, tra visioni di danzatrici (a cura di Carlotta Mignani), suggestioni, cenni storici e naturalistici, fino a ritrovarsi al cospetto dell’Oracolo.

Per info e prenotazioni:

www.parcolli.it | e-mail: info@parcolli.it | Tel: 327 8840902

