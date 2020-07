Anteprima all'Arena Tivoli: "Cosa resta della rivoluzione"

Anche nel mese di agosto, solo VENERDI 21 alle ore 21, proponiamo una anteprima COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE (Whatever Happened To My Revolution) di Judith Davis con Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, Simon Bakhouche, Mélanie Bestel.

Il film sarà proiettato doppiato in italiano.



Angela aveva 8 anni quando aprì il primo McDonald's a Berlino Est. Da allora, ha lottato contro la maledizione della sua generazione: nascere "troppo tardi" in un momento di depressione politica globale. Proveniente da una famiglia di attivisti, sua sorella scelse il mondo degli affari e sua madre abbandonò da un giorno all'altro la sua lotta politica per trasferirsi da sola in campagna.



Per l'accesso all'Arena saranno seguite scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- Sanificazione giornaliera della sala

- Acquisto online dei biglietti con scelta del posto

- Durante la visione del film NON è obbligatorio indossare la mascherina (DCPM 11.06.2020) MA tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni volta che si alzano e si allontanano dal loro posto, anche quando escono dalla sala.

- È possibile il consumo di bevande e alimenti all’interno della sala, al proprio posto.

- Dispenser gel igienizzante all’ingresso del cinema

- Distanziamento delle sedute: minimo 1 metro, da tutti i lati; abbiamo aumentato la distanza tra le sedie e diminuito i posti (da 196 a 172)



Tutte le sere unico spettacolo alle ore 21 all'aperto



Sono preferite le prenotazioni on line - alle quali sarà applicato per tutti il prezzo ridotto di €uro 5 + prev. - ma comunque la cassa sarà operativa 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Posti numerati.

I prezzi alla cassa saranno € 6 interi ed € 5 i ridotti - da quest'anno sarà accettata la Card cultura e la Card Musei.