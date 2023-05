Dal 26 al 28 maggio, in Piazza Matteotti a Imola, "Anteprima Baccanale" all’insegna della solidarietà. Alla luce dell’emergenza maltempo che ha così duramente colpito anche alcune frazioni del Comune di Imola, questa tre giorni durante la quale si lancerà il tema del Baccanale, con laboratori del gusto per bambini e adulti, spettacoli a tema, show cooking, proposte gastronomiche dei ristoranti imolesi, degustazioni e talk con la partecipazione di esperti, giornalisti, chef, gastronomi sarà declinata anche nel segno della solidarietà concreta nei riguardi delle famiglie e delle imprese del nostro territorio che hanno subito gravi danni dall’alluvione e dalle frane.

In piazza Matteotti le tante anime del Baccanale - Piazza Matteotti sarà allestita, per l’occasione, in una veste totalmente nuova, con un grande stand centrale che sarà il fulcro della manifestazione. Un luogo dedicato agli incontri di approfondimento del tema, che si trasformerà nel palcoscenico per gli show cooking in programma domenica, mattina e pomeriggio.

Il programma è pensato per rappresentare tutte le molteplici anime del Baccanale: i prodotti del territorio, resi protagonisti delle proposte a tema degli chef, maestri pasticceri e barman che saranno presenti in piazza, nei tre giorni, per far gustare il “mediterraneo” a cittadini e curiosi che vorranno scoprire le mille declinazioni di questo sapore; il programma culturale, declinato in quest’occasione nel formato del talk show al centro della piazza, e ancora laboratori, per mettere le mani in pasta in prima persona, spettacoli e intrattenimento per vivere un Baccanale diverso dal solito.

Programma:

Venerdì 26 maggio - ore 17/24

ore 17 - Inaugurazione. Il Sindaco della Città di Imola, Marco Panieri, Giacomo Gambi, Assessore alla cultura, politiche giovanili e legalità e Pierangelo Raffini, Assessore ai Lavori pubblici, centro storico ed attività produttive inaugurano "Anteprima Baccanale" e presentano il programma del weekend

ore 17.30 - Talk: "Olio, vino, e...". Partecipano la Rete Olio Colli Bolognesi, il Comitato Doc Colli di Imola e il Consorzio dello Scalogno I.G.P.

ore 17.30 - Laboratorio "Sapori e colori: come gli ingredienti influiscono sulla birra finita" In questo laboratorio faremo una panoramica degli ingredienti della birra e per ognuno vedremo come influisce sul sapore finale della stessa. L’acqua, il malto, il luppolo e il lievito come protagonisti di un’alchimia che ancor oggi sorprende per la grande varietà organolettica che ogni stile di birra possiede. Assaggio di: Lager, Tipo 1 (Blanche), Buratto (IPA), Tipo 2 (Dunkel Bock). 18€ a persona, info e prenotazioni: e-mail: info@casaspadoni.it / Whatsapp 347 0970841 / Tel. 0546 697711

ore 19 - Dj set con "Dj Trifola"

Sabato 27 maggio - ore 17/24

ore 11 - Laboratorio per bambini "Le peschine dolci". Laboratorio dedicato ai più piccoli, che impareranno, divertendosi, tutte le fasi di preparazione e farcitura delle deliziose Peschine dolci! 8 € a persona, info e prenotazioni: e-mail: info@casaspadoni.it / Whatsapp 347 0970841 / Tel. 0546 697711

ore 17 - Talk: "mediterraneo è...". Una presentazione a più voci dele tema scelto per l'edizione 2023 del Baccanale. Coordina Eleonora Cozzella, giornalista professionista, scrive per “Il Gusto”, hub di food&wine del Gruppo Gedi e per Repubblica, La Stampa e le altre testate del Gruppo, Alessandro Sorini Revelli, Professore di gastrosofia e comunicazione delle culture e politiche alimentari presso l'Università San Raffaele di Roma, Massimiliano Mascia, chef del Ristorante San Domenico di Imola, Cristiano Tomei, chef del Ristorante L'imbuto di Lucca, Domenicantonio Galatà, nutrizionista, Caroline Caporossi, co-fondatrice di Roots, il primo ristorante sociale.

ore 17.30 - Teatro di strada "Il menu della poesia". Veri e propri menu composti da poesie come fossero vivande, cibo per l'anima "servito", cioè recitato su richiesta, da attrici e attori professionisti come maitres d'eccezione. Gli artisti sorprendono il pubblico offrendo un'esperienza culturale e artistica, ma al contempo favorendo un incontro speciale fra spettatore e poesia.

ore 18 - Laboratorio "Il garganello al pettine". I garganelli sono una tipologia di una pasta all'uovo rigata tipica dell’area emiliano-romagnola. Vengono preparati arrotolando diagonalmente un piccolo quadrato di sfoglia su un bastoncino del diametro di una matita, poi fatto passare su un pettine da tessitura. In questo laboratorio la sfoglina insegnerà la tecnica di produzione del garganello, dalla stesura della sfoglia all’uso del pettine. 16€ a persona, info e prenotazioni: e-mail: info@casaspadoni.it / Whatsapp 347 0970841 / Tel. 0546 697711

ore 19 - Dj set con DJ Manuel Durante

Domenica 28 maggio - ore 11/14 e 18/22

ore 10.30 - Talk: "Il caffè...". Un racconto/dialogo quello che Matteo Dalpozzo, del Mamma mia Cafè, condurrà, analizzando la bevanda di cui è intenditore e creatore.

ore 11 - Laboratorio "Il cappelletto della tradizione romagnola...e le sue varianti!". Con questo laboratorio si potranno imparare i segreti per realizzare le diverse varianti del Cappelletto romagnolo (di alta e bassa Romagna) e scoprire le caratteristiche che li contraddistinguono, soprattutto in termini di ripieno. Esplorerete insieme alla sfoglina le diversità culinarie espresse di casa in casa, con testimonianze del territorio locale. 16€ a persona, Info e prenotazioni: e-mail: info@casaspadoni.it / Whatsapp 347 0970841 / Tel. 0546 697711

ore 16 - Spettacolo "Sono cavoli miei - Confessioni di un'ortolana". Violina, la protagonista, racconta di come un piccolo orto ha trasformato la sua vita.

ore 17 - Show cooking con Massimiliano Mascia

ore 18 - Laboratorio "I curzul romagnoli". I curzul sono una pasta lunga tipica della provincia di Ravenna, in particolare del faentino. Il loro nome deriva dalla forma dialettale con la quale venivano chiamati i laccetti delle scarpe, quelli fatti con stringhe di cuoio a sezione quadrata. Per realizzare i curzul, preparerete insieme alla sfoglina una classica sfoglia con uova e farina, lasciandola abbastanza spessa e tagliandola poi in stringhe di sezione quadrata. Pronti a scoprire i segreti per il taglio perfetto?. 16€ a persona, info e prenotazioni: e-mail: info@casaspadoni.it / Whatsapp 347 0970841 / Tel. 0546 697711

ore 19 - Live music con Morara Swing Band