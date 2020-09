Anteprima a Bologna de "La verità su La dolce vita"

GIOVEDI 24 settembre direttamente dalla 77 mostra di Venezia abbiamo l'onore di proiettare il film LA VERITA' SU "LA DOLCE VITA" di Giuseppe Pedersoli - che per l'occasione sarà presente in sala per presentare il film



Unico spettacolo alle ore 21



E' il racconto inedito della nascita, del disastro annunciato, e del mito del film più famoso del mondo.

Verso la fine del 1958 Federico Fellini attraversa un periodo professionale complicato. Ha già vinto due Oscar per La Strada e Le Notti di Cabiria ma nessun produttore vuole realizzare il suo nuovo progetto: una storia scritta da lui, Ennio Flaiano e Tullio Pinelli, intitolata La Dolce Vita. Soltanto un uomo, Giuseppe Amato, già famosissimo produttore di capolavori come Umberto D., Quattro passi tra le nuvole, Francesco Giullare di Dio, Don Camillo, comprende la straordinarietà del soggetto. Amato sembra essere davvero l’unico a immaginare, e dire, che il copione che ha tra le mani contiene un capolavoro. Con la sua esperienza trentennale intuisce anche che l’operazione sarà molto rischiosa ma nessun ostacolo può impedirgli di realizzare un progetto in cui crede.



In anteprima mondiale alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, Fuori Concorso, il docufilm di Giuseppe Pedersoli che per la prima volta con documenti inediti e un’appassionata ricostruzione, svela la genesi e le avventure di uno dei capitoli immortali della storia del cinema: La verità su La dolce vita, prodotto da Gaia Gorrini per Arietta Cinematografica, in associazione con Istituto Luce-Cinecittà che lo distribuisce per l’Italia



E' anche l'occasione per riprendere in sicurezza gli spettacoli al chiuso.

Abbiamo effettuato una pulizia profonda alle sedute, la sala è sanificata a ogni spettacolo, manteniamo la distanza tra le sedute, rispettiamo naturalmente tutte le misure di sicurezza…

Vi aspettiamo



Sono preferite le prenotazioni on line - alle quali sarà applicato per tutti il prezzo ridotto di €uro 5 + prev. - ma comunque la cassa sarà operativa 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.



I prezzi alla cassa saranno € 6 interi ed € 5 i ridotti - da quest'anno sarà accettata la Card cultura e la Card Musei.

