La grande fotografia di Vivian Maier: anteprima della mostra di Palazzo Pallavicini

È stato il caso a far sì che gli scatti di Vivian Maier, considerati oggi prezioso patrimonio dell'arte fotografica e immenso (anche quantitativamente) esempio di street photography, siano davanti ai nostri occhi per svelarci lo sguardo di una donna americana sulle epoche storiche che ha potuto vivere (nata nel 1926 e morta nel 2009): dal bianco e nero degli anni Cinquanta ai colori sgargianti dei Settanta. Bambini, ritratti, materiale girato in Super 8. Le sue due città: New York e Chicago. E poi i suoi autoritratti nei quali seria come è lei, sembra giocare con i riflessi e gli specchi, in un fantasmagorico viaggio fatto di tante illusioni e semplici verità: i capelli appesantiti dalla forza di gravità smascherano il "trucco" dell'immagine riflessa mentre la sua immagine viene replicata dalle vetrate dei negozi fino a essere incorniciata da un effetto ottico.

A Palazzo Pallavicini dunque la mostra dedicata a una delle più grandi fotografe del Novecento, Vivian Maier. Nata a New York nel 1926 da padre austro-ungarico e madre francese, Vivian Maier è oggi nota per aver prodotto decine di migliaia di immagini, mai esposte durante la sua vita, e riscoperte solo nel 2007, due anni prima la sua morte. Non è però dall'altra parte dell'Atlantico che la fotografa scatta i suoi primi scatti, bensì in Francia, paese che scopre giovanissima, quando la madre decide di tornarvi dopo essersi

separata dal marito. La piccola Vivian è poi cresciuta nella fattoria Beauregard, situata nelle Hautes-Alpes. All'età di dodici anni è tornata a vivere a New York con la madre; lì, la ragazza deve reimparare la lingua inglese, mentre scopre lo stile di vita americano. Alla fine degli anni '40, la morte della nonna materna e la vendita della tenuta di famiglia spinsero Vivian Maier a tornare in Francia per ricevere l'eredità. Fu lì, all'inizio degli anni '50, che comprò la sua prima macchina fotografica. Autodidatta, ha imparato a maneggiarla e ha svolto le sue prime prove, prendendo come soggetto i paesaggi alpini e gli abitanti delle frazioni che circondavano il maso.

Dopo un anno, la proprietà viene venduta all'asta. Dotata di un piccolo gruzzoletto, la giovane Vivian decide allora di stabilirsi a New York. Per assicurarsi un reddito stabile, l'artista lavora come tata per diverse famiglie, a New York e poi a Chicago. In queste due città, Vivian Maier imposta un linguaggio fotografico animato da uno sguardo curioso e aperto, allo stesso tempo innovativo, spontaneo e riflessivo.

La mostra sezione per sezione: dal bianco e nero al colore dell'ultimo periodo

L'infanzia. Vivian Maier aveva una forte empatia con i bambini, per carattere e per il lavoro che faceva. L’infanzia è un tema che ritroviamo in molta della sua opera e i bambini ne sono spesso i protagonisti, individualmente o in gruppo, fissando consapevoli l’obiettivo o ritratti con naturalezza in strada.

E altrettanto importante per la Maier è il rapporto tra adulti e bambini, testimoniato dalle innumerevoli immagini che li ritraggono insieme, come se attraverso la fotografia potesse studiare il vincolo che li lega. Anche i bambini di cui si occupava furono suoi modelli, e con loro passeggiava per le strade, scopriva nuovi luoghi, inscenava storie e svelava segreti oltre gli angoli e dietro le finestre delle vite che osservava.

Ritratti. Questa sezione racchiude per la maggior parte fotografie di donne, anziani ed indigenti. Sono la testimonianza dell’immensa curiosità della Maier per la vita quotidiana e le persone che colpivano la sua attenzione. Mentre alcune immagini sono chiaramente frutto di fotografie scattate di nascosto, altre sono il risultato di incontri reali tra fotografa e modelli, ritratti di fronte e da vicino. È nei ritratti che la Maier si avvicina all’”altro”, ed è importante notare la differenza tra i ritratti di persone appartenenti alle classi sociali più basse, con le quali lei stessa si poteva identificare, ed i ritratti di persone dalla vita apparentemente agiata.

Le immagini che ritraggono vagabondi o umili lavoratori sono istantanee scattate rispettando una certa distanza, mentre quando fotografa gli individui delle classi più alte, quasi li urta di proposito, si intromette scortesemente nel loro spazio vitale, provocando la risposta sgarbata e negativa che desidera e che cattura immediatamente sull’obiettivo con ironia e malizia. In alcuni ritratti poi, la Maier sovrappone i suoi tratti a quelli dei soggetti fotografati, particolarità che fa sì che queste immagini rappresentino sia lei che l’altro, rendendoli quasi autoritratti.

Forme. Questa sezione definisce perfettamente l’ossessione della Maier non tanto per l’immagine in sé quanto per l’atto stesso del fotografare. Fotografava persone, scene di strada, oggetti, paesaggi...Si percepisce chiaramente che a volte l’oggetto dell’immagine trascendeva totalmente un qualsiasi discorso fotografico e si focalizzava solo sull’immagine stessa, senza soggetto né trama.

Due degli aspetti per cui è più riconoscibile il lavoro della Maier sono l’inquadratura e l’equilibrio delle sue foto; la maggior parte di esse scattate di fronte, con un certo pragmatismo. Questo tratto si apprezza soprattutto nelle immagini di questa sezione, la maggior parte delle quali sono strutture, forme o geometrie, a comporre una specie di minimalismo visivo.

Foto di strada. Sono fotografie memorabili dell’architettura e della vita urbana di New York e Chicago, soprattutto degli anni ’50 e ’60 e specialmente dei loro quartieri più popolari. Vivian Maier fotografava costantemente la moltitudine anonima nelle strade, le sue incongruenze, le differenze nelle persone, vestiti, gesti e posture. La strada era il suo teatro. Con le sue istantanee estraeva la

bellezza dall’ordinario cercando nel quotidiano quegli spiragli quasi invisibili attraverso i quali accedeva al suo “mondo”. Fotografava semplicemente, quello che vedeva. Non aveva intenzione di catturare alcunchè di eccezionale, solo le piccole cose veramente importanti per definire una persona o una situazione: un dettaglio, un gesto, un’inflessione della realtà che si trasforma in storia.

Sconosciuti e anonimi formavano parte di questo mondo. La Maier si allineava nello spazio con quelle persone, cercava il punto giusto e l’angolo perfetto. Quello che misurava con la sua macchina fotografica non era la luce, ma la distanza con l’altro. E “distanza” è la parola chiave nel suo lavoro. È importante sottolinearlo perchè costituisce la base del suo modus operandi.

Autoritratti. Gli autoritratti segnano un tratto particolare della sua traiettoria fotografica. Ne realizzò infiniti, tanti quanto erano le possibilità di scoprire sé stessa, obiettivo che si poneva con insistenza e apparente ossessione. Si approfittava infatti in maniera sorprendente dei riflessi e degli elementi che incontrava nella vita di tutti i giorni per realizzare fantastiche composizioni in cui incorporava la sua figura.

A volte rifuggiva dal semplice confronto visivo in favore di uno sguardo perso, confuso, interrotto da un riflesso che distorceva la sua immagine. Altre volte vediamo il profilo della sua ombra allungarsi al suolo come una pozza d’acqua ed altre ancora i suoi tratti rimbalzano su qualcosa e sfuggono, via dall’inquadratura. Qualunque fosse la strada, quello che cercava era il suo posto nel mondo.

Colore. A partire dal 1965, la Maier inizia a sperimentare la fotografia a colori, accompagnando questo passaggio da un cambio tecnico. Comincia infatti ad utilizzare al posto della Rolleiflex una Leica, molto più leggera e con l’obiettivo all’altezza degli occhi, e questa modifica rinforza il contatto visivo con le persone che fotografa.

È lo spettro dei colori l’interesse maggiore della Maier, e la sperimentazione cromatica la protagonista indiscutibile. Esplora il linguaggio cromatico con leggerezza, elaborando il suo proprio lessico, sottolineando i dettagli vistosi, evidenziando le dissonanze multicolori e giocando con i contrasti. Il risultato sono immagini singolari, libere e giocose. La Maier si diverte con la realtà attraverso la macchina fotografica, e come una bambina si meraviglia, s’interroga e sperimenta la nuova tecnologia, affascinata e affascinante.

Film in Super 8. Il materiale Super 8 riprodotto in questa mostra ci permette di seguire lo sguardo di Vivian Maier. Ha iniziato a filmare scene di strada, eventi e luoghi nel 1960. Il suo focus cinematografico è strettamente legato al suo linguaggio fotografico; è un'esperienza visiva, un'osservazione sottile e silenziosa del mondo che la circonda. Non c'è narrazione né movimenti di macchina da presa, l'unico movimento che si potrebbe definire cinematografico è quello dell'autobus o della metro su cui sta viaggiando. Vivian Maier filmava tutto ciò che la portava a un'immagine fotografica: osservava, si soffermava intuitivamente su un soggetto e poi lo seguiva. Ha ingrandito il bersaglio per avvicinarsi da lontano, concentrandosi su un atteggiamento o un dettaglio, come le gambe o le mani delle persone in mezzo alla folla. Il film è sia un documentario - un uomo arrestato dalla polizia o la distruzione causata da un tornado -sia un'opera contemplativa - lo strano corteo di pecore diretto ai mattatoi di Chicago.