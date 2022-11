Mostra "Anthropocene, ovvero...possiamo salvare il nostro pianeta"

Dal 29 novembre al 7 dicembre “ANTHROPOCENE, OVVERO... POSSIAMO SALVARE IL NOSTRO PIANETA” 76 grandi artisti della nona arte che, servendosi della letteratura disegnata e del linguaggio fumetto, hanno dato vita alla propria creatività realizzando opere disegnate su carta e in digitale, attinenti alle problematiche dei cambiamenti climatici, all'inquinamento ambientale, al riscaldamento globale, alla salvezza della flora e della fauna, al commercio illegale degli animali selvatici, dei mari minacciati dalla plastica e dall’inquinamento, in un elenco esemplificativo e non certo esaustivo.

Tra questi citiamo Bryan Talbot, Lelio Bonaccorso, Lele Corvi, Michela De Domenico, Gino Vercelli, Gianluca Costantini, Giovanni Rigano, Federico Bertolucci e Roberta Sakka Sacchi e molti altri.

Ci auguriamo che questa antologia dimostri l'importante ruolo che l'arte, e in particolare l'arte del fumetto, può svolgere nella risposta alla crisi climatica.

L'arte è sempre stata più che fare segni su una pagina, una tela o uno schermo.

L'arte sarà sempre un metodo per noi per dare un senso al nostro mondo, per documentare i cambiamenti che vediamo intorno a noi e, soprattutto, per guidare i cambiamenti necessari nella società. L'arte ha il potere di illuminare i luoghi più bui del nostro pianeta e della nostra anima e di cercare speranza e illuminazione.

I cambiamenti climatici ormai ci impongono una presa di coscienza: ognuno di noi, levando la propria voce può fare la propria parte per denunciare quello che sta succedendo e contribuire al tentativo di salvare il nostro Pianeta.

Ce lo chiedono i nostri figli, i nostri nipoti, i ragazzi che incontriamo nelle scuole.

Ce lo chiedono coloro a cui lasceremo in eredità la Terra.

Sabato 3 dicembre, dalle ore 11 alle 13, presso la mostra al DAMSLab Piazzetta P.P.Paolini 5/b, presentazione della graphic novel Jungle Justice, Coconico Press edizioni. Saranno presenti gli autori Alessandro Lise e Alberto Talami.

Organizzano Radio CittàFujiko. C.R.A.P., DAMSLab, Fumettomania Factory con il contributo di Bar la Linea, Coconino press, Corte dell’Abbadessa, Dinosauri in carne ed ossa.