“Antigone” a Bologna: il tour nei teatri italiani inizia con uno spettacolo di beneficenza

Prezzo I biglietti, con un costo di €15,00 per l’intero ed €12,00 per il ridotto, sono acquistabili su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/antigone/225335?culture=it-it) oppure presso la biglietteria del Teatro Dehon fino alle 21:00 di giovedì 11 gennaio 2024.

Giovedì 11 gennaio ore 21:00 al Teatro Dehon inizia ufficialmente il primo tour italiano di Compagnia Ganimede, prodotto dalla casa di produzione cinematografica Aleo Film, al suo esordio nel teatro. Fondata a Bologna nel 2022, Compagnia Ganimede, è composta da giovani attori e attrici provenienti dalle più importanti realtà formative e professionali bolognesi; figli e figlie di questa città, o da essa adottati, che a Bologna hanno dato vita al progetto e che l’hanno scelta come prima tappa ufficiale del tour 2024/2025 dopo il debutto tenutosi al Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria (RN) a fine 2023.

In scena “Antigone” di Jean Anouilh, con la regia di Tommaso Grassano, un testo che parla di società, di voglia di libertà, di desiderio di contrastare gli oppressori. Antigone decide di alzare la voce ed opporsi in un tempo ed in una società dove non gli sarebbe permesso, pur di far valere i diritti suoi e del prossimo. Una ragazza che vuole cambiare le carte in tavola non curandosi di quello che secondo gli altri "si dovrebbe fare".

A dare il volto alla protagonista sarà Asia Galeotti, uno dei maggiori giovani talenti italiani, seconda classificata al prestigioso premio Wanda Capodaglio 2023.

Per festeggiare l’esordio del tour, Compagnia Ganimede, in accordo con la produzione Aleo Film, ha deciso di devolvere i ricavi dei biglietti alla Io Sto Con Onlus per il Bologna For Community, progetto di responsabilità sociale di PMG Italia S.p.A. e Bologna Football Club 1909 S.p.A. per l’accompagnamento di persone con disabilità e fragilità allo Stadio Dall’Ara, ad eventi culturali ed artistici.

La serata è patrocinata dal Comune di Bologna ed è sostenuta da Centro Commerciale Vialarga e Spazio Conad Vialarga.

Tommaso Grassano, regista: “Spesso nelle nostre vite può capitare di sentirci oppressi. Dalle aspettative della società, dai percorsi formativi e lavorativi che vengono considerati convenzionali quando chiunque dovrebbe seguire le proprie ambizioni, da una disparità su tante tematiche che, incredibilmente, nel 2024 è ancora presente. La storia di Antigone, oltre alla bellezza drammaturgica, è un invito a combattere per ciò in cui si crede rimanendo sé stessi, sé stesse, fino in fondo. Lo faremo con un approccio metateatrale, poiché tutti e tutte noi, spesso, ricopriamo un ruolo che sembra essere affidato da qualcuno quando invece dovremmo decidere in maniera autonoma il costume da indossare e chi essere nello spettacolo della nostra vita.”

Alessandro Leo, produttore Aleo Film: “Siamo felici di iniziare il tour 2024-2025 nei teatri italiani partendo dalla nostra città. Per noi è l’esordio come produzione teatrale ed è una gioia vedere un progetto così ambizioso prendere vita e partire, con nove giovani professionisti under 30 in scena. In una serata di festa, come quella che sarà giovedì 11 gennaio, che permetterà anche di dare un piccolo aiuto alla nostra città, verso un grande progetto come Bologna For Community, verso un’associazione come la Io Sto Con Onlus che quotidianamente svolge un grande lavoro per la nostra comunità.”

Silvana Fusari, Responsabile delle Relazioni Esterne e Bologna For Community PMG Italia: “È stato emozionante per tutte e tutti noi sapere che questo gruppo di giovani professionisti volesse stare al nostro fianco, sostenendoci con questa azione sociale. Sarà una serata straordinaria e di grande profondità. Aleo Film è per la nostra città un’importante risorsa professionale ed umana, continueremo insieme a collaborare per il bene della nostra comunità.”