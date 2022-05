Antonella Sacconi – Gianna Spirito de re edificatoria

Inaugurazione sabato 21 maggio 2022 alle ore 18. GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.



Fino al sabato 11 giugno, mar-sab, 17-20. Ingresso libero, oppure su appuntamento.



Due fotografe che dialogano sull’architettura: Gianna Spirito (Il colore del razionalismo), architetto di mestiere e d’ispirazione artistica e Antonella Sacconi (Homo Faber) con un passato da archeologa e uno sguardo rivolto agli edifici contemporanei.

Le loro fotografie, così diverse nella loro essenza, riflettono in realtà una matrice comune: la voglia di raccontare l’architettura rivisitando gli edifici secondo una prospettiva tutta individuale che appartiene al bagaglio culturale e personale di ognuna di loro.

I colori di Gianna Spirito rivestono le architetture razionaliste di un’atmosfera onirica. L’occhio si perde dentro quella visione che, partendo dalle linee, si abbandona nei rossi, nei blu, nei pastelli più densi senza perdere mai di vista l’essenza dell’edificio rappresentato.

Il bianco e nero di Antonella Sacconi, spogliando gli edifici dal colore, ci restituisce le nude forme dell’architettura.



Gianna Spirito e Antonella Sacconi si confrontano, si guardano e ci restituiscono nei loro scatti un’architettura che ci fa pensare al pensiero del grande Frank Lloyd Wright: “Io dichiaro che è giunta per l'architettura l'ora di riconoscere la sua natura , di comprendere che essa deriva dalla vita e ha per scopo la vita come oggi la viviamo , di essere quindi una cosa intensamente umana ... “