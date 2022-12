Antonello Costa: "C'è Costa per te"

Dal 9 all'11 dicembre Antonello Costa in scena al Teatro Dehon con lo spettacolo "C'è Costa per te".

Dopo il successo della scorsa stagione con “Extra Light” Antonello torna in scena con un nuovissimo varietà C’È COSTA PER TE.

Lo spettacolo nasce con un unico obiettivo: far passare 2 ore al pubblico nel divertimento, per dimenticare i problemi che appesantiscono e stressano la vita di tutti i giorni. Il teatro come uno studio psicologico e i 12 numeri dello show come pillole del buonumore.

Come Maria De Filippi con “C’è posta per te” risolve i problemi degli italiani, Antonello con “C’è Costa per te” proverà a risolvere quelli del pubblico in sala, ma con il sorriso.

Un vero e proprio spettacolo musicale, recitato, cantato e ballato come nella migliore tradizione dello spettacolo comico italiano. Un varietà colorato impreziosito dalla presenza di Annalisa Costa (sorella e soubrette) e di 2 bellissime e bravissime ballerine.

Un attore completo, un varietà moderno, originale, coinvolgente, sorprendente con tante tante risate. Da non perdere assolutamente. Adatto a tutta la famiglia.

Antonello Costa, considerato uno dei massimi esponenti del varietà italiano, crea, inventa e miscela differenti linguaggi scenici, facendo reagire insieme la storia, la tradizione del varietà con la contemporaneità, in un’ottica di continua ricerca, contaminazione e sperimentazione.

"Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere"

Antonello Costa