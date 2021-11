Antonio Farao' Trio

Herbie Hancock ha detto: “Non mi capita spesso di essere sorpreso da registrazioni di musicisti, come lo sono stato quando per la prima volta ho ascoltato l'ultimo album di Antonio.

Ciò che mi ha colpito è stata la sensazione che ho sentito dentro di me...Mi ha immediatamente attratto la sua concezione armonica, la gioia dei suoi ritmi e il suo senso di swing, la grazia e il candore delle sue linee melodiche improvvisate. Antonio non è solo un ottimo pianista, è un grande”.



Romano, classe 1965, è considerato dalla critica uno dei più interessanti musicisti jazz dell’ultima generazione, autentica punta di diamante del panorama jazz internazionale.



Sarebbe troppo lungo elencarli tutti. Basti qui citare, in elenco sparso, Jack Dejohnette, Chris Potter, Franco Ambrosetti, Gary Bartz, Lee Konitz, Steve Grossman, Billy Cobham, Mike Clark, Bireli Lagrène, Dennis Chambers, Ivan Lins, Ira Coleman, Benny Golson, Miroslav Vitous, John Abercrombie, Didier Lockwood, Billy Hart, Lenny White, Bob Berg, Joe Lovano, Dave Liebman, Wayne Shorter, Johnny Griffin, Richard Galliano, Al Jarreau, Marcus Miller, Kurt Elling, Branford Marsalis, Toots Thielemans, Christian Mc Bride, George Garzone...e, tra i protagonisti della musica leggera, la grande Mina.