Aperitivo con l'autore: Riccardo Bottazzo

Riccardo Bottazzo è un giornalista e scrittore veneziano, oltrechè velista ed istruttore subacqueo con varie specialità come l’insegnamento ai diversamente abili, l’archeologia e la biologia marina. Al pari di ogni veneziano, sa che "l'acqua non divide ma unisce le isole". Anche per questa consapevolezza si è dedicato in particolare a temi ambientali ed alle questioni sociali collegate al territorio, ai suoi problemi, alle opportunità di difesa. L'imprintig della sua città è il mare e l'apertura verso l'esplorazione, i sogni, i viaggi.

Da questo imprinting è nato uno dei suoi libri "Le isole dei sogni impossibili", pubblicato da Il Frangente.

Il Centro di Lettura "L'Isola del Tesoro", una biblioteca gestita da volontari che ha portato il prestito di oltre 10mila libri in una piccola frazione del comune di Castel Maggiore, Trebbo di Reno, è nato anch'esso da un sogno, quello di un gruppo di cittadini con la passione della lettura.



Al termine dell'incontro un momento conviviale per stare insieme e parlare ancora di libri, isole, sogni.