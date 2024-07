Palazzo di Varignana presenta: degustazioni e Aperitivo DiVino immersi in vigna

Arriva a pochi passi da Bologna un coinvolgente ciclo di attività e degustazioni che permette di esplorare il connubio tra paesaggio, natura, sapore e convivialità, in un’armoniosa sinfonia tra terra e cielo.

L'Aperitivo DiVino

Nella terrazza panoramica che si affaccia sull’Anfiteatro della Vigna, la Cantina dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana propone una serie di degustazione di vini e oli, accompagnate dai?taglieri della terra di Varignana: una selezione di formaggi e affettati pensati per esaltare il rapporto tra tavola e spirito, per godere della vera Emilia, sotto un cielo di stelle.

Il sapore trova una nuova ambientazione, tra le barrique che scandiscono il tempo in Cantina e un teatro naturale unico nel suo genere: la magnifica terrazza si affaccia infatti sui vigneti di Varignana, per percepire i profumi della natura come quelli del bicchiere. Un’esperienza che combina in un unico gesto le virtù della tavola, della terra, del lavoro dell’uomo, del sorso di vino come della fruttata ricchezza dell’olio di oliva.

Le Degustazioni di olio e vino

Quattro le esperienze proposte per trovare quattro nuovi modi di vivere il rapporto antico tra gusto e buon gusto, natura e compagnia, cultura e agricoltura.

Degustazione di olio extravergine di oliva (15 euro a persona). Un viaggio alla scoperta degli oli di Palazzo di Varignana attraverso un percorso degustativo guidato da esperti sommelier. Sarà possibile godere di una degustazione guidata di olio extravergine di Palazzo di Varignana: un gioco di accostamenti con il pane e le verdure dell'azienda agricola raccolte nell'orto-giardino Rio Rosso Brindisi.

(15 euro a persona). Un viaggio alla scoperta degli oli di Palazzo di Varignana attraverso un percorso degustativo guidato da esperti sommelier. Sarà possibile godere di una degustazione guidata di olio extravergine di Palazzo di Varignana: un gioco di accostamenti con il pane e le verdure dell'azienda agricola raccolte nell'orto-giardino Rio Rosso Brindisi. Degustazione di vino (18 euro a persona). Qui sarà possibile degustare i vini di Palazzo di Varignana accompagnati da un assaggio di prodotti del territorio.

(18 euro a persona). Qui sarà possibile degustare i vini di Palazzo di Varignana accompagnati da un assaggio di prodotti del territorio. Degustazione Superiore (26 euro a persona). Sono compresi due calici di vino e due oli extravergine d'oliva con prodotti del territorio e dell'azienda agricola.

(26 euro a persona). Sono compresi due calici di vino e due oli extravergine d'oliva con prodotti del territorio e dell'azienda agricola. Degustazione Premium (36 euro a persona). Sono compresi due calici di vino bianco, due calici di vino rosso e due oli extravergine d'oliva con prodotti del territorio e dell'azienda agricola.

Informazioni utili

Le degustazioni si terranno presso La Cantina - Agrivar di Palazzo di Varignana in via Ca' Masino, 1091 a Castel San Pietro Terme dal?17 luglio al?30 settembre 2024 con i seguenti orari: dal mercoledì al venerdì dalle 17.00 alle 22.00. Sabato e domenica dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 22.00.

Per maggiori informazioni: palazzodivarignanafood.com e facebook.com/palazzodivarignanafood