Abitare Trilogia Navile: al via la Promo Autunno con lo sconto del 5%

Dieci giorni per approfittare della speciale promozione autunnale valida per gli appartamenti di Abitare Trilogia Navile, complesso immobiliare che si sviluppa nel nuovo centro urbano di Bologna, all’interno dell’area del vecchio Mercato Ortofrutticolo.

Fissando un appuntamento da venerdi 2 a lunedi 11 ottobre presso l’ufficio vendite in Via John Cage 13/a, sarà possibile essere accompagnati per una visita agli appartamenti, chiedere informazioni al commerciale e usufruire della speciale promo autunno che permette di ottenere il 5% di sconto su tutti gli appartamenti in vendita.*

Abitare Trilogia Navile è composto da quattro edifici M1 ed M2 in regime di edilizia convenzionata ed M3 e M4 in regime di edilizia libera. Tutti gli immobili presentano spazi comuni signorili, ampie zone verdi e numerosi spazi al servizio dei residenti. La qualità costruttiva estremamente elevata degli immobili, insieme alle importanti dotazioni tecnologiche hanno permesso a tutte le unità di ottenere da CasaClima una certificazione energetica in Classe A.

Tutte le unità abitative risultano perfettamente isolate sia acusticamente che termicamente, garantendo così il massimo comfort nell’abitare. Le unità in M3 ed M4 presentano anche una dotazione impiantistica di prim’ordine: riscaldamento radiante a pavimento, serramenti basso-emissivi con triplo vetro ed intercapedini con aria e gas inerti, avvolgibili elettriche, impianto di raffrescamento autonomo, impianto di allarme volumetrico ed impianto di ventilazione meccanica controllata. Per le unità in edilizia convenzionata è garantito lo stesso livello di finiture e comfort termoacustico, con dotazioni impiantistiche diverse per ogni unità. All’interno, troviamo tutte le diverse tipologie: monolocali funzionali con balcone, bilocali per giovani coppie oltre ai tagli più grandi per le nuove famiglie di Bologna.

Fissa un appuntamento per scoprire come poter usufruire della promo autunno e il suo speciale sconto dedicato, grazie alla collaborazione tra Gabetti Home Value e Valdadige Sistemi Urbani Srl.

*tutti i dettagli, informazioni e regolamento completo della promozione “promo autunno” su www.abitaretrilogianavile.it o presso l’ufficio vendite a Bologna, in via john cage 13/a.

