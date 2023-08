Torna Appenninica, la competizione tra panorami mozzafiato e borghi storici

Torna dal 4 al 9 Settembre Appenninica MTB Stage Race, la gara a tappe lungo il crinale Appenninico tra l’Emilia Romagna e la Toscana. La formula di gara è quella individuale (Solo) con classifica generale (uomini e donne) e per categorie di età (insieme uomini e donne).

Appenninica è una competizione che offre sia percorsi bellissimi da guidare che spettacolari passaggi sui crinali. Vi saranno partecipanti provenienti da tutto il mondo per l’edizione 2023 .

Il percorso

Tappa 1 – La Matildica – 57 km e 1850 mt di dislivello

Lunedì 4 Settembre: Castelnovo ne’ Monti – Castelnovo ne’ Monti

Tappa 2 – Mountain Queen – 90 km e 3200 mt di dislivello

Martedì 5 Settembre: Castelnovo ne’ Monti – Fiumalbo

Tappa 3 – Tuscany “Incipit” – 79 km e 2550 mt di dislivello

Mercoledì 6 Settembre: Fiumalbo - Fiumalbo

Tappa 4 – Cimone Challenge – 62 km e 2350 mt di dislivello

Giovedì 7 Settembre: Fiumalbo – Fanano

Tappa 5 – Appenninica Distilled – 61 km e 2500 mt di dislivello

Venerdì 8 Settembre: Fanano – Lizzano in Belvedere

Tappa 6 – Monte Pizzo – 36 km e 1500 mt di dislivello

Sabato 9 Settembre: Lizzano in Belvedere - Lizzano in Belvedere

Il gran finale nel bolognese

Per il secondo anno consecutivo sarà Lizzano in Belvedere il giudice finale della sfida di Appenninica MTB Stage Race. Per la precisione sarà la frazione di Vidiciatico, incastonata nell’Appennino bolognese, a ospitare gli ultimi due arrivi dell’edizione 2023 in programma dal 4 al 9 settembre.

La corsa a tappe sugli Appennini dell’Emilia-Romagna raggiungerà Lizzano in Belvedere venerdì 8 settembre con la Appenninica Distilled partita da Fanano. Il giorno seguente, sabato 9 settembre, l’ultima e sesta frazione si disputerà su un circuito con arrivo e partenza da Vidiciatico, sede di tappa che l’anno scorso ha riscosso un notevole successo tra i partecipanti.

Appenninica Distilled, penultima fatica del viaggio di Appenninica MTB Stage Race 2023, misura 61 Km con 2500 metri di dislivello e rappresenta un perfetto concentrato di crinali spettacolari, trail tecnici, panorami mozzafiato e borghi storici. Dopo la partenza da Fanano, una prima lunga ascesa porterà gli atleti sul Passo del Colombino per raggiungere poi la borgata di Ospitale attraverso un single track in discesa. Una nuova ascesa riporterà la sfida in quota verso il Passo di Croce Arcana per passare nei pressi del Lago Scaffaiolo prima e del Lago di Patrignano poi. Il finale è di nuovo in salita, dopo aver attraversato il torrente Dardagna.

Per l’ultimo atto gli organizzatori hanno voluto riproporre la “Monte Pizzo,” tappa di 36 Km e 1500 metri di dislivello complessivo che già lo scorso anno è stata l’ultima difficoltà. Con partenza e arrivo a Vidiciatico, la frazione si svolgerà interamente nel bike park Monte Pizzo con un circuito da percorrere una volta e mezzo. Gli atleti affronteranno le salite su strade forestali per poi godersi le discese sui trail “Ca Lenzi” e “Albarè”.

“La conferma di Lizzano in Belvedere come giudice finale di Appenninica MTB Stage Race ci riempie d'orgoglio – afferma Sergio Polmonari, sindaco di Lizzano in Belvedere -. Questo evento è già entrato nel cuore di questa amministrazione e di tutta la cittadinanza. Un ringraziamento particolare va a coloro che, con il loro impegno, rendono possibile la riuscita di una competizione così ambiziosa ed entusiasmante.”