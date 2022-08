L'Appennino Ritrovato: escursioni di settembre

Costo escursioni: € 5,00 a persona. Per chi alloggia nelle strutture ricettive di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere la partecipazione è gratuita.

L’Appennino Ritrovato torna ad arricchire il periodo estivo con una serie di nuovi itinerari tematici aperti a tutti gli abitanti e i visitatori della Valle del Reno. Il calendario di attività propone un viaggio che attraversa il territorio raccontando gli antichi cammini, vie di pellegrinaggio percorse da eserciti, mercanti e pellegrini che univano borgate e paesi che raccontano una storia antica, di vita rurale e montana, ricca di tradizioni, arte e prodotti genuini che ancora oggi caratterizzano questi territori.

Diciotto date, ogni sabato e domenica di luglio e agosto e il primo week end di settembre. I partecipanti saranno guidati da una guida escursionistica certificata in visite ed escursioni che posso avere durata variabile di mezza giornata o giornata intera, in modo da incontrare le esigenze sia di visitatori e famiglie senza allenamento particolare, sia di escursionisti più esperti.

Calendario escursioni di settembre:

3 settembre - La Via Francesca della Sambuca

La via Francigena era un lungo itinerario percorso per lo più da pellegrini, che collegava nel Medioevo i due principali centri della cristianità: Roma e Santiago di Compostela. Una tratta di questo cammino collega Bologna e Pistoia: un’antica strada oggi fatta di sentieri in parte lastricati e immersi nel bosco, che racconta luoghi, storie e genti dell’Appennino.

Difficoltà: 3 su 5

4 settembre - Tramonto sul Monte della Croce

Passeggiata al Monte della Croce passando da via Pineta, aspettando il calar del sole per ammirare Porretta dall’alto tra lume

Difficoltà: 2 su 5

Per i programmi dettagliati delle escursioni consultare il sito www.guidappenninotrekking.it

Costo escursioni: € 5,00 a persona. Per chi alloggia nelle strutture ricettive di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere la partecipazione è gratuita.

Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: Cell: 3483408892 | info@guidappenninotrekking.it