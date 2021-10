Appuntamenti della settimana Gallery16

Gallery16 in via Nazario Sauro 16/A vi aspetta con lo shop di dischi e libri e il cocktail bar, ma soprattutto con una programmazione ricca di eventi live, presentazioni e tante altre novità.



Mercoledì 29 settembre 2021 a partire dalle 19.00

Presentazione libro di Gianluca Morozzi + Street Legal LIVE



Mercoledì 29 settembre dalle 19.00 presentiamo il libro "Bob Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen" di Gianluca Morozzi (Editore BookTribu).

A seguire LIVE degli Street Legal (Bob Dylan tribute band di cui Morozzi è chitarrista).



Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21.00

Rassegna Nasty Gal | Laura Gramuglia presenta Chiara Raggi



Secondo appuntamento con la Rassegna Nasty Gal - Girls on stage, giovedì 30 settembre alle 21.00: CHIARA RAGGI, fra musica live e chiacchiere con Laura Gramuglia! In questa serata Chiara Raggi, cantautrice, chitarrista e compositrice, presenta in versione acustica il suo nuovo album “La Natura e la Pazienza”.

Nasty Gal - Girls on stage fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica



Venerdì 1 ottobre 2021 a partire dalle ore 21.00

Dark Matter Lab * Neo e Donker Dj set



Per il quarto appuntamento con Dark Matter Lab * "Dark and Cold Art Side" dei Dj's Neo e Donker saranno previste delle selezioni musicali che riguarderanno prevalentemente i generi Dark Wave ed Electro Wave.





Tutti gli eventi si svolgono in osservanza del DPCM attualmente in vigore. Prenotazione consigliata con messaggio sui social o chiamando lo 051.5060789.

Dehor e shop con accesso libero

Tavoli al chiuso con Green Pass



Gallery16 - Chi Siamo



Gallery16 è negozio di dischi, libri, gadget, memorabilia, rarità, vintage, contenitore di cultura e creatività. Organizziamo eventi tra cui presentazioni di novità letterarie, live, workshop, mostre. Abbiamo un cocktail bar e spazi interni, con un dehor esterno. Mentre curiosate fra le nostre rarità in vendita o partecipate ai tanti eventi in programma, potrete gustare un drink e trascorrere serate veramente speciali.



Siamo aperti dal mercoledì al sabato dalle 17.30 nel centro di Bologna: vi aspettiamo per tante cose belle.







Instagram > https://www.instagram.com/gallery16bologna/