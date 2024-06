"Arab Strap" live al BOtanique

Venerdì 21 giugno 2024 gli "Arab Strap" live sul palco del BOtanique.

Il duo cult-pop scozzese, composto da Aidan Moffat e Malcolm Middleton, torna in Italia per presentare I’m Totally Fine With It - Don’t Give A Fuck Anymore , il nuovo LP uscito a maggio, potente, graffiante, carico di desiderio di andare avanti ed esplorare nuovi territori sonori.

Serata compresa nell‘abbonamento BOtanique 2024. L’abbonamento a BOtanique 2024 consente l’accesso a tutte le serate in rassegna di BOtanique Festival organizzate da Estragon Club dal 14 giugno al 20 luglio 2024. Costo: 10 euro.