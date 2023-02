Archeopatafisica è una rassegna di opere della artista Imelde Corelli Grappadelli dagli anni '80 ad oggi che sono state selezionate per ART CITY BOLOGNA 2023 nell'ambito di ARTEFIERA. L'evento avrà una duplice natura: digitale e in presenza.



DIGITALE- L'opening avverrà in diretta streaming il 26 gennaio alle ore 18.30 e dal 27 gennaio al 5 febbraio verranno condivisi contenuti digitali relativi alle opere in esposizione.



PRESENZA -Le persone potranno visitare gratuitamente le opere in esposizione presso lo studio di Imelde Corelli Grappadelli in via Torleone 32, BOLOGNA, previa prenotazione. Durante il periodo dell'esposizione sono previste delle performance dell'artista a sorpresa.





Durante la diretta di opening verrà presentata la rassegna di opere che l'artista ha selezionato per ART CITY BOLOGNA, inoltre si parlerà del suo incontro con la patafisica e della sua attività di ricerca sulla tecnologia dell'oro nell'antichità sin dai tempi dell'Università.



L'evento ARCHEOPATAFISICA è visitabile gratuitamente, su prenotazione, presso lo studio di Imelde Corelli Grappadelli, via Torleone 32 Bologna, dal 27 gennaio al 5 febbraio (h 10.00-13.00 e 15.00-18.00). Per prenotare scrivere a: imelde.corelli@gmail.com (massimo 8 persone).