XIII edizione di Archivio Aperto: "How We Live. Messages to the Family di Gustav Deutsch"

Venerdì 6 novembre alle h. 18.00, nell'ambito della XIII edizione di Archivio Aperto verrà trasmesso (gratuitamente, su piattaforma MyMovies) How We Live. Messages to the Family di Gustav Deutsch (documentario/sperimentale, Austria, 2017 - 105’): il film resterà poi disponibile gratuitamente per la visione fino al 6 dicembre. Un omaggio al maestro del found footage mondiale, scomparso lo scorso anno a novembre, che della manifestazione bolognese fu ospite nel 2017. How we live intraprende un viaggio fra reperti filmici amatoriali raccolti tra Austria, Italia, Olanda e Inghilterra, da Boston all'Italia, dagli USA al Burgenland austriaco, dal Maryland alla Grecia, e poi Vienna, Sydney, la Svizzera. Il film impiega un'ampia varietà media-archeologica traducendola nella forma scritta della lettera: dai primi film a colori alle immagini riprese da videocamere, dai cellulari e da Skype.

Le registrazioni familiari che strutturano il film sono come cartoline in movimento, che raccontano tante vite e percorsi attraverso il ventesimo secolo. Ma parlano anche del medium filmico come strumento nella vita quotidiana, della sua funzione di superamento delle distanze che ha reso possibile la “famiglia dell'uomo” come comunità, in cui le singole biografie sono sempre più marcate dalle rotte migratorie. Il film è stato realizzato in collaborazione con Austrian Film Museum, Centre of South Asian Studies/ University of Cambridge, EYE Film Museum, Film Archive Austria, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, North West Film Archive at Manchester Metropolitan University.