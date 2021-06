L'estate cinematografica di Arena Puccini: il cinema all'aperto del Dopolavoro ferroviario

Si riaccede il grande schermo del Dopolavoro ferroviario e torna l'ormai imperdibile "Arena Puccini" che ogni anno grazie a Fondazione Cineteca di Bologna, Ibc Movie e Modernissimo propone una rassegna cinematografica di alto livello, spesso con ospiti davvero illustri. Tutta l'estate e fino al 5 settembre ogni sera è buona (e sono ben 82!) per godersi un bel film all'aperto fra anteprime e seconde visioni.

Programma dal 15 giugno al 31 luglio 2021

Martedì 15 giugno

Anteprima d’apertura

Rendez-vous – Festival del Nuovo Cinema Francese

Mandibules – Due uomini e una mosca

di Quentin Dupieux, Francia-Belgio/2020, 77’

con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

In collaborazione con I Wonder Pictures

Vers. orig. sott. italiani

Mercoledì 16 giugno

Evento speciale

Accadde domani

Extraliscio – Punk da Balera

di Elisabetta Sgarbi, Italia/2020, 90’

con Ermanno Cavazzoni e Extraliscio, Mauro Ferrara

Incontro con Elisabetta Sgarbi, Ermanno Cavazzoni e Extraliscio

Ingresso: intero 10€ ridotto 8€

Giovedì 17 giugno

The Father – Nulla è come sembra

di Florian Zeller, Francia-Regno Unito/2020, 97’

con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Premio Oscar 2021 per il miglior attore protagonista e la migliore sceneggiatura non originale

Venerdì 18 giugno

Anteprima

I profumi di Madame Walberg

di Grégory Magne, Francia/2021, 100’

con Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

In collaborazione con Satine Film e Autentica di Felsina

Sabato 19 giugno

Accadde domani

Volevo nascondermi

di Giorgio Diritti, Italia/2020, 120’

con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo

Orso d’argento 2020 per il miglior attore, David di Donatello 2021 per il miglior film, il miglior regista, miglior attore protagonista, miglior autore della fotografia, miglior scenografo, miglior acconciatore, miglior suono

Domenica 20 giugno

Accadde domani

Comedians

di Gabriele Salvatores, Italia/2021

con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso

Lunedì 21 giugno

Accadde domani

Il cattivo poeta

di Gianluca Jodice, Italia/2020, 106’

con Sergio Castellitto, Francesco Patanè, Tommaso Ragno

Incontro con Gianluca Jodice

Martedì 22 giugno

In the Mood for Love

di Wong Kar-wai, Hong Kong-Cina/2000, 98’

con Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu

Miglior attore al Festival di Cannes 2000

Versione restaurata

Mercoledì 23 giugno

Nomadland

di Chloé Zhao, USA/2020, 107’

con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

Premio Oscar 2021 per il miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista

Serata promossa da BPER Banca

Giovedì 24 giugno

Official secrets – Segreto di stato

di Gavin Hood, GB-USA/2020, 112’

con Keira Knightley, Matthew Goode, Ralph Fiennes

Venerdì 25 giugno

Accadde domani

Est – Dittatura Last Minute

di Antonio Pisu, Italia/2020, 105’

con Ivano Marescotti, Lodo Guenzi, Jacopo Costantini

Incontro con Antonio Pisu, con l’attore Matteo Gatta, lo scrittore Maurizio Paganelli e con il produttore e attore Paolo Rossi Pisu

Sabato 26 giugno

Il concorso

di Philippa Lowthorpe, Regno Unito/2020, 106’

con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley

Domenica 27 giugno

Accadde domani

Le sorelle Macaluso

di Emma Dante, Italia/2020, 94’

con Viola Pusatieri, Simona Malato, Serena Barone

Lunedì 28 giugno

Minari

di Lee Isaac Chung, USA/2020, 115’

con Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim

Premio Oscar 2021 per la miglior attrice non protagonista, Golden Globe 2021 come miglior film straniero

Martedì 29 giugno

Un altro giro

di Thomas Vinterberg, Danimarca-Svezia/2020, 117’

con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Premio Oscar 2021 per il miglior film in lingua straniera

Mercoledì 30 giugno

Anteprima - Accadde domani

La terra dei figli

di Claudio Cupellini, Italia/2021

con Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran

Incontro con Claudio Cupellini

In collaborazione con Indigo Film e 01 Distribution

Giovedì 1 luglio

Accadde domani

Lasciami andare

di Stefano Mordini, Italia/2020, 98’

con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Marya Sansa

Incontro con Stefano Mordini

Venerdì 2 luglio

The Father – Nulla è come sembra

di Florian Zeller, Francia-Regno Unito/2020, 97’

con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Premio Oscar 2021 per il miglior attore protagonista e la migliore sceneggiatura non originale

Sabato 3 luglio

Accadde domani

Maledetta primavera

di Elisa Amoruso, Italia/2020, 94’

con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano

Incontro con Elisa Amoruso

Domenica 4 luglio

Rifkin’s Festival

di Woody Allen, USA-Spagna-Italia/2020, 92’

con Wallace Shawn, Louis Garrel, Gina Gershon

Lunedì 5 luglio

La vita che verrà – Herself

di Phyllida Lloyd, Francia/2020, 97’

con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill

Martedì 6 luglio

Corpus Christi

di Jan Komasa, Polonia-Italia/2020, 115’

con Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel

Mercoledì 7 luglio

Pieces of a Woman

di Kornél Mundruczó, USA-Canada/2020, 128’

con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Giovedì 8 luglio

Accadde domani

Lacci

di Daniele Luchetti, Italia/2020, 100’

con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante

Serata promossa da BPER Banca

Venerdì 9 luglio

Nomadland

di Chloé Zhao, USA/2020, 107’

con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

Premio Oscar 2021 per il miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista

Sabato 10 luglio

Accadde domani

Cosa sarà

di Francesco Bruni, Italia/2020, 101’

con Kim Rossi Stuart, Barbara Ronchi, Lorenza Indovina

Incontro con Francesco Bruni, l’attrice Raffaella Lebboroni e il produttore Carlo Degli Esposti

Domenica 11 luglio

Accadde domani

Due

di Filippo Meneghetti, Francia-Belgio/2019, 95’

con Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker

Lunedì 12 luglio

Mank

di David Fincher, USA/2020, 131’

con Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins

Premio Oscar 2021 alla migliore fotografia e alla migliore scenografia

Martedì 13 luglio

In the Mood for Love

di Wong Kar-wai, Hong Kong-Cina/2000, 98’

con Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Ping Lam Siu

Miglior attore al Festival di Cannes 2000

Mercoledì 14 luglio

Il processo ai Chicago 7

di Aaron Sorkin, USA/2020, 129’

con Frank Langella, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt

Golden Globe 2021 per la migliore sceneggiatura

Giovedì 15 luglio

Un altro giro

di Thomas Vinterberg, Danimarca-Svezia/2020, 117’

con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Premio Oscar 2021 per il miglior film in lingua straniera

Venerdì 16 luglio

The Father – Nulla è come sembra

di Florian Zeller, Francia-Regno Unito/2020, 97’

con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Premio Oscar 2021 per il miglior attore protagonista e la migliore sceneggiatura non originale

Serata promossa da BPER Banca

Sabato 17 luglio

La voce umana

di Pedro Almodóvar, USA-Spagna/2020, 30’

con Tilda Swinton, Augustin Almodóvar, Miguel Almodóvar

Un divano a Tunisi

di Manele Labidi Labbé, Tunisia-Francia/2020, 87’

con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled

Domenica 18 luglio

Il meglio deve ancora venire

di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte,

Francia/2019, 117’

con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki

Lunedì 19 luglio

Accadde domani

Miss Marx

di Susanna Nicchiarelli, Italia/2020, 107’

con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

David di Donatello 2021 per il miglior produttore,

miglior costumista, miglior compositore

Incontro con Susanna Nicchiarelli

Martedì 20 luglio

Una donna promettente

di Emerald Fennell, USA/2021, 113’

con Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

Premio Oscar 2021 per la migliore sceneggiatura

originale

Serata promossa da BPER Banca

Mercoledì 21 luglio

Crescendo

di Dror Zahavi, Germania/2019, 102’

con Gotz Otto, Daniel Donskoy, Peter Simonischek

Giovedì 22 luglio

Minari

di Lee Isaac Chung, USA/2020, 115’

con Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim

Premio Oscar 2021 per la miglior attrice non protagonista, Golden Globe 2021 come miglior film straniero

Venerdì 23 luglio

Accadde domani

Maledetta primavera

di Elisa Amoruso, Italia/2020, 94’

con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano

Sabato 24 luglio

Accadde domani

Il cattivo poeta

di Gianluca Jodice, Italia/2020, 106’

con Sergio Castellitto, Francesco Patanè, Tommaso Ragno

Domenica 25 luglio

Gloria Mundi

di Robert Guédiguian, Francia-Italia/2019, 107’

con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Coppa volpi per la migliore interpretazione

femminile alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Lunedì 26 luglio

Accadde domani

Est – Dittatura Last Minute

di Antonio Pisu, Italia/2020, 105’

con Ivano Marescotti, Lodo Guenzi, Jacopo Costantini

Serata promossa da BPER Banca

Martedì 27 luglio

Nomadland

di Chloé Zhao, USA/2020, 107’

con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

Premio Oscar 2021 per il miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista

Mercoledì 28 luglio

The Father – Nulla è come sembra

di Florian Zeller, Francia-Regno Unito/2020, 97’

con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Premio Oscar 2021 per il miglior attore protagonista e la migliore sceneggiatura non originale

Giovedì 29 luglio

Un altro giro

di Thomas Vinterberg, Danimarca-Svezia/2020, 117’

con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Premio Oscar 2021 per il miglior film in lingua straniera

Venerdì 30 luglio

Accadde domani

Le sorelle Macaluso

di Emma Dante, Italia/2020, 94’

con Viola Pusatieri, Simona Malato, Serena Barone

Sabato 31 luglio

La vita che verrà – Herself

di Phyllida Lloyd, Francia/2020, 97’

con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill

Arena Puccini

Via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna

(si accede anche da via Stalingrado 12)

Ampio parcheggio

Informazioni: 366-9308566 / 328-2596920 (dalle ore 20.30)

www.cinetecadibologna.it / www.itcmovie.it

mail: andrea.morini@cineteca.bologna.it

Direzione e cura generale del programma:

Andrea Morini, Anna Di Martino in collaborazione con Erika Angiolini, Emanuele Colucci

La rassegna Accadde domani è promossa da FICE Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

È attivo in Arena il servizio Movie Reading

Punti di ristoro nel Parco del Dlf

Bar all’interno dell’arena aperto dalle 21.00

Fuori Orsa aperto da martedì a domenica dalle ore 18:00 alle ore 24:00

Per prenotazioni e info: 370 3330255



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...