Arena Puccini estate 2022: 86 serate di cinema, Tornatore fra gli ospiti

Se acquistato online (opzione consigliata): posto unico 5,50 euro (per lo spettacolo del 16 giugno posto unico 7 euro) L’acquisto può essere effettuato fino alle ore 20.30 del giorno stesso della proiezione all’indirizzo https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/ Se acquistato alla cassa dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 21.00): prezzo intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro per Over 60, clienti BPER Banca, soci DLF, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, Card Musei Metropolitana Bologna, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, ragazzi fino a 11 anni, militari, Circolo Dozza A.T.C. (per lo spettacolo del 16 giugno prezzo intero 8 euro, ridotto 7 euro).

Prezzo Se acquistato online (opzione consigliata): posto unico 5,50 euro (per lo spettacolo del 16 giugno posto unico 7 euro) L’acquisto può essere effettuato fino alle ore 20.30 del giorno stesso della proiezione all’indirizzo https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/ Se acquistato alla cassa dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 21.00): prezzo intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro per Over 60, clienti BPER Banca, soci DLF, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, Card Musei Metropolitana Bologna, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, ragazzi fino a 11 anni, militari, Circolo Dozza A.T.C. (per lo spettacolo del 16 giugno prezzo intero 8 euro, ridotto 7 euro).

Giovedì 16 giugno, con Giuseppe Tornatore e una serata-evento dedicata a Ennio Morricone, riparte la rassegna nel parco del Dopolavoro ferroviario a cura di Fondazione Cineteca di Bologna e?Ibc?Movie. In programma fino al 9 settembre, 86 serate con il meglio dell’ultima stagione, le anteprime e gli incontri della rassegna “Accadde domani”. Tra gli ospiti in arrivo: Francesco Costabile, Giulia Steigerwalt, Matteo Rovere, Emilio Marrese, Giuseppe Piccioni, Gabriele Mainetti e Riccardo Milani

Si riaccende lo schermo dell’Arena Puccini, la storica rassegna cinematografica organizzata da Fondazione Cineteca di Bologna,?Ibc?Movie e Modernissimo?srl. La nuova stagione di?cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 25/2) parte giovedì 16 giugno alle ore 20.45 con una serata speciale dedicata al compositore italiano Ennio Morricone: dopo un omaggio musicale a cura dell’orchestra del Conservatorio di Bologna diretta dal maestro Aurelio Zarrelli, per il primo degli appuntamenti con gli autori della rassegna “Accadde domani” organizzata insieme alla Fice (Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna, il regista Giuseppe Tornatore presenterà il documentario vincitore di 3 David di Donatello Ennio. La serata è promossa da BPER Banca in collaborazione con Lucky Red Distribuzione. Sono 86 gli appuntamenti in programma all’Arena Puccini nel corso dell’estate, che fino al 9 settembre proporrà pellicole d’autore, commedie, film drammatici, produzioni internazionali e tanto cinema italiano con gli incontri e le proiezioni della rassegna “Accadde domani”.

La rassegna “Accadde domani”?

Sono 7 fino a luglio gli appuntamenti con gli autori della rassegna “Accadde domani”. Dopo l’incontro del 16 giugno con Giuseppe Tornatore, si continua mercoledì 22 giugno con Francesco Costabile che presenterà il suo lungometraggio Una femmina, con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane e Anna Maria De Luca. Venerdì 24 giugno gli spettatori dell’Arena Puccini potranno incontrare Giulia Steigerwalt e Matteo Rovere, rispettivamente regista e produttore del film Settembre. Lunedì 27 giugno il giornalista e regista Emilio Marrese presenta il documentario Il giovane corsaro sulla gioventù di Pasolini a Bologna. Martedì 28 giugno, il regista Giuseppe Piccioni introdurrà il suo L’ombra del giorno, con protagonista Riccardo Scamarcio che veste i panni di un veterano della Prima guerra mondiale simpatizzante del fascismo.

Si continua sabato 2 luglio con il regista Gabriele Mainetti e il suo secondo lungometraggio Freaks Out, film di produzione italo-belga vincitore di 6 David di Donatello, ambientato durante la Seconda guerra Mondiale, ma con una sfumatura di fantasy: alcuni personaggi infatti hanno i superpoteri. Mercoledì 6 luglio, il regista Riccardo Milani incontra il pubblico per presentare Corro da te, con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino, remake della pellicola francese Tutti in piedi – Tout le monde debout di Franck Dubosc sulla storia d’amore tra un impenitente dongiovanni e una donna con disabilità (replica il 27 luglio).

In programma per la rassegna “Accadde domani” anche le proiezioni di È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino vincitore di 5 David di Donatello e un Leone d’argento (18 giugno), Diabolik dei Manetti Bros (4 luglio), Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (7 luglio), le due parti del nuovo film di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro Esterno notte (8 e 11 luglio) e il thriller di Damiano e Fabio D’Innocenzo America Latina (12 luglio). Due i film di Mario Mortone: l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Ermanno Rea Nostalgia (3 luglio per una serata promossa da BPER Banca; 13 luglio; 29 luglio) e Qui rido io (14 luglio), con Toni Servillo nel ruolo del commediografo e attore napoletano Eduardo Scarpetta. Ennio di Giuseppe Tornatore si potrà vedere anche il primo e il 25 luglio.

Il cinema internazionale

Sullo schermo dell’Arena Puccini anche i film stranieri più acclamati. Venerdì 17 giugno sarà proiettato After Love di Aleem Khan. Domenica 19 è la volta di Il ritratto del Duca, un film di Roger Michell basato su una storia vera: il furto di un dipinto di Goya, custodito alla National Gallery di Londra. Lunedì 20 c’è Il capo perfetto di Fernando Leòn de Aranao con Javier Bardem, vincitore di 6 premi Goya, martedì 21 Lunana – Il villaggio alla fine del mondo, film drammatico del registra bhutanese Pawo Choyning Dorji, giovedì 23 Downtown Abbey II – Una nuova era di Simon Curtis, sulle vicende dell’aristocratica famiglia Crawley protagonista di una celebre serie televisiva e di un primo lungometraggio. Sabato 25, il vincitore dell’Oscar alla migliore sceneggiatura originale Belfast, film semi-autobiografico di Kenneth Branagh (serata promossa da BPER Banca). Domenica 26, la proiezione di Licorice Pizza, il film di Thomas Paul Anderson con Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper e Sean Penn, sarà preceduta da una performance circense a cura di Officina Acrobatica, in occasione del DLF Fest. Mercoledì 29, The French Dispatch di Wes Anderson con Bill Murray, Benicio Del Toro e Francis McDormand. Giovedì 30, il film iraniano-francese Un eroe di Asghar Farhadi, vincitore a Cannes 2021 del Grand prix speciale della giuria (replica il 20 luglio).

La programmazione internazionale continua il 5 luglio con C’mon C’mon di Mike Mills con Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann e Woody Norman. Domenica 10. Madres Paralelas di Pedro Almodòvar, con Penélope Cruz, vincitrice della Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia del 2021 (serata promossa da BPER Banca). Domenica 17, il film Elvis di Bads Luhrmann sulla vita di Elvis Presley impersonato da Austin Butler, in uscita nei cinema il 22 giugno. Lunedì 18, il francese Illusioni perdute di Xavier Giannoli, tratto dall’omonimo romanzo di Honoré de Balzac. Martedì 19, Scompartimento n.6 di Juho Kousmanen, vincitore del Grand prix speciale della giuria a Cannes 2021 insieme a Un eroe di Asghar Farhadi. Giovedì 21 è in programmazione. L’arma dell’inganno di John Madden con Colin Firth, Matthew MacFadyen e Kelly Macdonald. Sabato 23, l’esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal La figlia oscura, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Lunedì 25, Gli Stati Uniti contro Billy Holiday di Lee Daniels con Andra Day, premiata ai Golden Globe del 2021 come migliore attrice in un film drammatico. Martedì 26, La fiera delle illusioni di Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara e William Dafoe, adattamento cinematografico del romanzo Nightmare Alley di William Lindsay Gresham, già portato sul grande schermo nel 1947. Infine, domenica 31, House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e Jeremy Irons, che ripercorre le vicende che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani ad ordire l'omicidio del marito Maurizio Gucci, imprenditore e presidente della celeberrima casa di moda.

La programmazione completa di agosto e di settembre sarà comunicata a fine luglio.?

Programma giugno-luglio



?