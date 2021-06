Arena Tivoli: prima parte del programma estivo

Giugno ore 21,30



18-19-20 EST DITTATURA LAST MINUTE di Antonio Pisu

21-22 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA con H.Hopkins

23-24 MISS MARX di Susanna Nicchiarelli

25-26-27 NOMADLAND di Chloé Zhao - Oscar 2021 miglior film

28-29 GLORIA MUNDI di Robert Guédiguian

30 THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE Un film di Olivier Nakache, Eric Toledano



Luglio ore 21,30



1 THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE Un film di Olivier Nakache, Eric Toledano

2 - 3 - 4 IL CATTIVO POETA con Sergio Castellitto

5 - 6 Anteprima DISCO RUIN 40 Anni di Club Culture Italiana , di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto - Per questa eccezionale anteprima Prezzi Interi € 8 - Ridotti € 6 - Acquisti web € 7 + prev.

7-8 MINARI Un film di Lee Isaac Chung

9-10-11 RIFKIN'S FESTIVAL di Woody Allen

12 - 13 LEI MI PARLA ANCORA Un bellissimo film di Pupi Avati sconosciuto al pubblico ma che vale la pena di visionare...

14 Evento EINE EISERNE KASSETTE - UNA CASSETTA DI FERRO di Nils Olger

15 - 16 …film da definire…..

17 - 18 I PROFUMI DI MADAME WALBERG Un film di Grégory Magne con Emmanuelle Devos

19-20 COSA SARA' un film di Francesco Bruni con K.Rossi Stuart

21-22 THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA con H.Hopkins

23-24-25 UN ALTRO GIRO Un film di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen - Oscar 2021 miglior film straniero

26 - 27 REGINE DEL CAMPO Un film di Mohamed Hamidi con Kad Merad

28-29 LACCI un film di Daniele Lucchetti con Luigi Lo Cascio

30-31 UNA DONNA PROMETTENTE (Promising Young Woman) - Un film di Emerald Fennell con Carey Mulligan





AGOSTO ORE 21



1 - UNA DONNA PROMETTENTE (Promising Young Woman) - Un film di Emerald Fennell con Carey Mulligan

