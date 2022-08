Arena Tivoli, estate 2022: il programma fino all'11 settembre

Ci stiamo avviando alla conclusione della programmazione dell'Arena Tivoli in Bologna. Dopo una programmazione di film d'essai e di vario genere, abbiamo il programma fino alla chiusura dell'Arena prevista per domenica 11 settembre.

Il nostro sito www.cinemativoli.it oppure la ns pagina di Facebook è sempre aggiornata circa la programmazione e gli eventi in programma.

Ricordiamo che le proiezioni inizieranno alle ore 21 esclusivamente all'aperto e in caso di maltempo la proiezione verrà annullata.

I nostri prezzi, i più economici sulla piazza, sono rimasti ad € 6 interi e € 5 i ridotti.



Programma conclusivo

Martedi 23 agosto THE FRENCH DISPATCH di Wes Anderson

Mercoledi 24 agosto THE FRENCH DISPATCH di Wes Anderson

Giovedi 25 agosto ILLUSIONI PERDUTE di Xavier Giannoli

Venerdi 26 agosto ILLUSIONI PERDUTE di Xavier Giannoli

Sabato 27 agosto UN EROE di Asghar Farhadi

Domenica 28 agosto UN EROE di Asghar Farhadi

Lunedi 29 agosto ... Riposo

Martedi 30 agosto QUI RIDO IO di Mario Martone

Mercoledi 31 agosto LA SIGNORA DELLE ROSE di Pierre Pinaud

Giovedi 1 settembre LA SIGNORA DELLE ROSE di Pierre Pinaud

Venerdi 2 settembre NOSTALGIA di Mario Martone

Sabato 3 settembre NOSTALGIA di Mario Martone

Domenica 4 settembre NOSTALGIA di Mario Martone

Lunedi 5 settembre ... Riposo

Martedi 6 settembre NOSTALGIA di Mario Martone

Mercoledi 7 settembre NOSTALGIA di Mario Martone

Giovedi 8 settembre ELVIS di Baz Luhrmann

Venerdi 9 settembre ELVIS di Baz Luhrmann

Sabato 10 settembre ELVIS di Baz Luhrmann

Domenica 11 settembre ELVIS di Baz Luhrmann



Vi aspettiamo, come sempre !