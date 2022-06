Arena Tivoli inaugura la stagione 2022 del cinema all'aperto

Anche per il 2022 la storica Arena TIVOLI riapre i battenti ed illumina lo schermo di 8 x 4 mt per presentare al pubblico bolognese un valido programma di opere cinematografiche passate sugli schermi al chiuso nella scorsa stagione. Quale spazio migliore per gustare o rigustare un bel film in arena estiva sotto le stelle !



La partenza delle proiezioni sarà SABATO 25 alle ore 21,30 con il nuovissimo film TOP GUN MAVERICK con Tom Cruise che verrà ripetuto anche DOMENICA 26 alle ore 21,30.

La presentazione dell'arena estiva 2022 è stata annunciata in trasmissione " L'ora solare " condotta da Paola Saluzzi dal responsabile alla programmazione Mauro Castelli.



Vi ricordiamo che i prezzi rimarranno ancora invariati a € 6 interi ed a € 5 i ridotti. Per gli acquisti on line € 5,50 per tutti. Indossare la mascherina, non essendo più obbligatoria, viene però consigliata.



Vi ricordiamo che gli spettacoli inizieranno nei mesi di giugno e luglio alle ore 21,30, mentre nei mesi di Agosto e Settembre alle ore 21 e saranno tenuti esclusivamente all'aperto.

In caso di pioggia la proiezione sarà annullata.



Ecco di seguito il programma



Mese di Giugno - ore 21,30

25-26 TOP GUN MAVERICK

27 Riposo

28 LA FIGLIA OSCURA

29-30 SCOMPARTIMENTO NR. 6



Mese di Luglio ore 21,30

1-2-3 L'ARMA DELL'INGANNO : OPERAZIONE MICEMEAT

4 Riposo

5-6-7 IL CAPO PERFETTO

8-9-10 SETTEMBRE

11 Riposo

12-13-14 DIABOLIK

15-16-17 LUNANA IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO

18 Riposo

19-20-21 MARILYN HA GLI OCCHI NERI

22-23-24 ELVIS

25 Riposo

26-27-28 MADRES PARALLELAS

29-30-31 ENNIO



Mese di Agosto - ore 21

1 Riposo

2-3 LICORICE PIZZA

4-5 ONLY THE ANIMALS - STORIE DI SPIRITI AMANTI

6-7 GLI STATI UNITI CONTRO BILLI HOLLIDAY

8 Riposo

9-10 FINALE A SORPRESA

11-12 ESTERNO NOTTE PARTE 1

13-14 IL RITRATTO DEL DUCA

15-16 AFTER LOVE

17-18 ESTERNO NOTTE PARTE 2

19-20-21 TOP GUN MAVERICK

22 Riposo

23-24 THE FRENCH DISPATCH

25-26 ILLUSIONI PERDUTE

27-28 UN EROE

29 Riposo

30 QUI RIDO IO

31 LA SIGNORA DELLE ROSE



Mese di settembre - ore 21



Gallery

2-3-4 film a sorpresa