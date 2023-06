Cinema all'aperto: il programma dell'Arena Tivoli

L’arena estiva del Cinema Tivoli, in via Massarenti a Bologna, apre quest’anno sabato 1 luglio. La rassegna cinematografica all’aperto è l’occasione per proporre i film dell’ultima stagione, con particolare riguardo ai film di qualità e d’essai. Quest’anno partiamo con un film girato a Bologna, La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati, poi La cospirazione del Cairo e As bestas - la terra della discordia di Rodrigo Sorogoyen. Proponiamo film cult come Il sol dell'avvenire e Le otto montagne, ma anche pellicole particolari come Decision to leave, poi un film di cui si è molto discusso come Rapito e l’imperdibile Mixed by Erry. Proporremo anche Grazie ragazzi, La stranezza, Emily, Mon crime la colpevole sono io.



La rassegna è realizzata in collaborazione con ACEC Emilia-Romagna.

Il cinema Tivoli fa parte del circuito Europa Cinemas.



L’Arena estiva del Cinema Tivoli

Nata negli anni Sessanta, l'Arena del Tivoli è sempre stata appuntamento irrinunciabile e molto frequentato dalle persone del quartiere. Il cinema, in particolare nelle zone periferiche della città, è importante presidio non solo di cultura ma anche di socialità, ancor più dopo i difficili anni che abbiamo vissuto. Siamo entusiasti di riportare le persone a incontrarsi al cinema.

L’Arena può ospitare 196 persone.

Gli impianti, il proiettore e l’audio sono stati sostituiti negli ultimi anni, per migliorare la qualità della proiezione.

Attualmente l’arena propone a luglio un unico spettacolo alle 21,30 e ad agosto e settembre un unico spettacolo alle ore 21.



Prezzi popolari e proiezioni al chiuso in caso di maltempo

Novità! Da quest’anno in caso di maltempo la proiezione si sposterà nella nostra sala al chiuso.

Anche il cinema Tivoli aderisce a Cinema Revolution 2023: i film italiani, europei e inglesi a 3,50 euro.

È possibile acquistare i biglietti in biglietteria le sera dello spettacolo oppure on line su Liveticket, sempre a 3,50 euro (+ le commissioni) per i film prodotti in Italia, UE, Gran Bretagna.



Programma dei film di luglio (ore 21,30)

1 e 2 luglio La quattordicesima domenica del tempo ordinario

4-5 luglio La cospirazione del Cairo

6-7 luglio As bestas la terra della discordia

8-9 luglio Grazie ragazzi

11-12 luglio La stranezza

13-14 luglio Decision to leave

15-16 luglio Rapito

18-19 luglio Le 8 montagne

20-21 luglio L'ultima notte di amore

22-23 luglio Il sol dell'avvenire

25-26 luglio Emily

27-28 luglio Mixed by Erry

29-30 luglio Mon crime la colpevole sono io



La serata inaugurale

Inauguriamo ufficialmente l’arena sabato 1 luglio alle 21.



La proiezione del film La quattordicesima domenica del tempo ordinario inizierà alle 21,30.



Per informazioni:



Gallery

info@cinemativoli.it