Arena Tivoli: il programma di agosto 2022

Prosegue la competente scelta di pellicole (passateci il termine...a noi piace molto in era digitale..) anche per il mese di AGOSTO all'Arena TIVOLI di via Massarenti 418 a Bologna.



Dopo un mese di luglio scoppiettante, reso così anche grazie alle condizioni meteorologiche compiacenti, denso di programmazione di titoli importanti della scorsa stagione, eccoci ora alla proposta, non meno significativa, di titoli per il mese di agosto.



Nel ricordarVi che le proiezioni saranno esclusivamente all'aperto e, nei mesi di agosto e settembre, avranno inizio alle ore 21, vi elenchiamo i titoli scelti per Voi:



Martedi 2 e Mercoledi 3 LICORICE PIZZA di P.T.Anderson

Giovedi 4 e Venerdi 5 ONLY THE ANIMALS - STORIE DI SPIRITI AMANTI di D.Moll

Sabato 6 e Domenica 7 GLI STATI UNITI CONTRO BILLI HOLIDAY di L.Daniels



Martedi 9 e Mercoledi 10 FINALE A SORPRESA di M.Chon, G.Duprat

Giovedi 11 e Venerdi 12 ESTERNO NOTTE parte 1di M.Bellocchio

Sabato 13 e Domenica 14 IL RITRATTO DEL DUCA di R.Michell

Lunedi 15 e Martedi 16 AFTER LOVE di A.Khan

Mercoledi 17 e Giovedi 18 ESTERO NOTTE parte 2 di M.Bellocchio

Venerdi 19, Sabato 20 e Domenica 21 TOP GUN : MAVERICK di J.Kosinski



Martedi 23 e Mercoledi 24 THE FRENCH DISPATCH di W.Anderson

Gioevdi 25 e Venerdi 26 ILLUSIONI PERDUTE di X. Giannoli

Sabato 27 e Domenica 28 UN EROE di A. Farhadi



Martedi 30 QUI RIDO IO di M.Martone

Mercoledi 31 e Giovedi 1 sett. LA SIGNORA DELLE ROSE di P.Pinaud

Venerdi 2, Sabato 3 e Domenica 4 sett: film a sorpresa scelto tra quelli programmati in estate



Siamo certi che il programma sia per tutti i gusti, quindi vi aspettiamo !