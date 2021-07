Cinema all'Arena Tivoli: i film di fine luglio e agosto

Interi € 6,00 - Ridotti € 5,00 - Acquisti on line tutti ad € 5,00

Continuano le interessanti proposte cinematografiche dell'Arena TIVOLI al pubblico bolognese che aspetta da tempo assaporare e gustare una proiezione di un buon film all'aperto e su grande schermo (che quest'anno è stato tutto ridipinto con vernice riflettente speciale).

Tutte le sere rigorosamente all'aperto e seguendo le istruzioni Ministeriali e regionali quali distanziamento etc.

Luglio unico spettacolo alle ore 21,30



Dal 2 Agosto unico spettacolo alle ore 21Consigliamo le prenotazioni on line per evitare fila e assembramenti: solo € 5,00 per tutti + prevendita € 0,50

