Arianna Porcelli Safonov presenta il rìding tristocomico

Arianna Porcelli Safonov vi propone una defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente. Il Rìding Tristocomico è il reading show di Arianna Porcelli Safonov che porta in scena i propri monologhi satirici, contro il male contemporaneo, spacciato come ultima tendenza.

La scaletta è in continua evoluzione; un Rìding non è mai uguale all’altro.

La missione del Rìding Tristocomico è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dall’attuale mondezza mediatica, politica e culturale che le sovrasta.



Il Rìding Tristocomico vuol far tornare la speranza anche al pubblico più scettico, anche a coloro che pensano di avere solo due possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul divano di casa, in un paese che ha declassato il pensiero libero e critico senza apparente possibilità di resurrezione.