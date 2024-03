Arianna Scommega in "La vita davanti a sè"

Sabato 23 marzo 2024 Arianna Scommega in scena sul palco dell'Oratorio di San Filippo Neri con lo spettacolo "La vita davanti a sè".

“Avevano tutti e due bisogno di amore come non si era mai visto alla loro età, e dovevano unire le loro forze”. È la storia raccontata in prima persona da un bambino, Momò, nella Belleville miserabile e multietnica degli anni ’70. Momò vive al sesto piano, a casa di Madame Rosa, ex prostituta che accudisce bambini destinati altrimenti al brefotrofio. Momò è il preferito di Madame Rosa e tra loro si crea un rapporto sincero e stretto che li legherà per sempre. È una storia che parla di cura e del significato della cura come atto di responsabilità. Momò ci mostra come nelle situazioni più tragiche e amare della vita si possa trovare la forza di sorridere. Il romanzo di Romain Gary La vita davanti a sé è un’iniezione di coraggio, speranza, tenerezza e cura per l’anima. Il racconto prende forma attraverso la voce e l’interpretazione di Arianna Scommegna e la fisarmonica di Giulia Bertasi.

Produzione Atir Alla fisarmonica Giulia Bertasi