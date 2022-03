Ariete live a Bologna

Venerdì 15 luglio la cantaitrice Ariete torna in concerto a bologna, sul palco del Sequoia Music Park, con "Specchio Tour 2022".

Portavoce della nuova Generazione Z, Ariete è la giovanissima cantautrice che ha appenadebuttato con il tanto atteso album “Specchio” (Bomba Dischi) arrivato dopo il grande successo degli EP “Spazio” e “18 anni” e dopo il singolo “L'Ultima Notte” (certificato platinoFimi/Gfk), colonna sonora dell’estate 2021.

L’album uscito da meno di una settimana ha già registrato1 milione di ascolti nelle prime24 ore. Questi numeri si aggiungonoai 150 milioni di streaming che Ariete ha registrato sulle piattaforme streaming dal suo debutto nella musica nel 2020.

Le 21 date livein programma nell’estate 2022 seguono i concerti di Ariete del 2021 chehanno visto la cantautrice registrare un successo straordinario. Dopo aver annunciato il tour nei club che in pochi giorni ha visto sei date su otto sold out, ora la cantautrice del momento posticipa le date riprogrammandole e aggiungendone 13 nuove, perun totale di 21 live in partenza da Giugno.

Il tour è una produzione Bomba Dischi e ibiglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date. Il nuovo singolo “Castelli di Lenzuola” che è uscito insieme al nuovo album “Specchio”, da ieri è accompagnato anche dal video ufficiale prodotto daIl' lmatic FIlm Group con la regia di Simone Peluso.

Nella traccia, la cantautrice racconta e canta al meglio il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e nel videoclip viene raffigurata affiancata da due bambini, simbolo di purezza e innocenza, che giocano senza preoccupazioni