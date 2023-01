Arkeo/tattoo una mostra di Guido Volpi

Arkeo/Tattoo 2015/2022: una mostra di Guido Volpi 1-5 febbraio 2023

Hobo Tattoo Gallery - Via Camillo Ranzani 13/5c, Bologna

Dal 1 al 5 febbraio Hobo Tattoo Gallery inaugura la stagione espositiva del 2023 con Arkeo/Tattoo,

una personale di Guido Volpi. Nata da Fabio Grazia e Alex Sabattini e giunta al suo decimo anno di attività, Hobo Tattoo Gallery è uno spazio ibrido, che mette in dialogo la pratica del tatuaggio con eventi espositivi di varia natura. E' in questa direzione che si inserisce la "camera delle meraviglie" di Guido Volpi, dove i grandi disegni a parete, le sculture zoomorfe e gli stencil preparatori per i tatuaggi dialogano tra loro in una costellazione di simboli tra oriente e occidente.

Dopo Ciò che porta il Granduca, la mostra in occasione di Art city 2020 all'interno del cassero di Porta Lame, Volpi torna in città con un nuovo progetto espositivo che esplora la sua ricerca nel tatuaggio dal 2015 al 2022, il rapporto con la sua pratica artistica, e le inevitabili contaminazioni che ne derivano.

Una riflessione che trova spazio anche in un libro d'artista, che porta lo stesso titolo della mostra e che raccoglie al suo interno circa 40 disegni preparatori corredati da testi che permettono di immergersi nell'universo immaginato di Guido Volpi.

Dopo l'opening di mercoledì 1 febbraio alle 18,00, la mostra sarà aperta il 2 febbraio dalle 11 alle 20, il 3 e il 4 dalle 11 alle 22 e domenica 5 febbraio dalle 14 alle 20. Per tutto il mese di febbraio sarà inoltre possibile visitarla negli orari di apertura di Hobo Tattoo Gallery dal martedì al sabato dalle 12 alle 18.

Informazioni utili

Titolo mostra: Arkeo/tattoo - 2015/2022

Artista: Guido Volpi

Dove: Hobo Tattoo Gallery, Via Camillo Ranzani 13/5c, Bologna.

Opening: 1 febbraio 2023 h18:00 alle 22:00

Giorni e orari di apertura: 2 febbraio h11/20; 3-4 febbraio h11/22; 5 febbraio h14/20;



Per informazioni: 0514127582 - 3475890617 Alex Sabattini