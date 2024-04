Armadio Circolare in Piazza Lucio Dalla: il mercatino più cool e musicale

In Piazza Lucio Dalla domenica 14 aprile l'appuntamento è con Armadio Circolare. Dalle 11 alle 20 Dimondi Festival - Piazza Lucio Dalla - Bologna con ingresso gratuito! Circa 40 stand di vintage, second hand, artigianato, candele, gioielli, riciclo creativo, illustrazioni, stampe, uncinetti, ricami and more and more and more....Musica e diset by Luftraum Gate. Non mancano cibo e spuntini.