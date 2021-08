Lunedì – 30 agosto 2021 – nella suggestiva cornice del Cimitero monumentale della Certosa di Bologna si terrà il concerto dal titolo “Armonie dantesche: impressioni musicali dall'Inferno al Paradiso” a cura dell’Associazione “Dolci Accenti. Educazione e Divulgazione Musicale”.



Per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta il Trio Muse (Claudia di Corcia violino, Isabella Zannoni pianoforte, Caterina Soricaro flauto) propone un evento di musica da camera in cui i versi di Dante vengono messi in relazione con brani di musica d’arte del repertorio cameristico degli ultimi 4 secoli, svelando legami concettuali inediti. Cosa unisce, ad esempio, l’amore di Paolo e Francesca con le musiche di Nino Rota?



Programma del concerto:

Nino Rota - Trio (1958) per flauto, violino e pianoforte.

Gaetano Donizetti - Il conte Ugolino (trascrizione per violino e pianoforte).

J.S. Bach - Sonata a tre BWV 1038

André Caplet - Rêverie



L’evento si svolgerà lunedì 30 agosto alle ore 20.30. Il numero di posti è limitato per consentire il rispetto delle normative di sicurezza per il Covid-19.

Ingresso 12€ (di cui 2€ devoluti alla Certosa) con prenotazione e tesseramento obbligatori. Ai nuovi soci la tessera sarà offerta dall'associazione. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Per evitare l’uso dei contanti invitiamo gli spettatori a pagare il biglietto con bonifico (almeno 2 giorni prima dello spettacolo) all’Associazione Dolci Accenti (IBAN: IT14U0538702402000003010408). È altresì possibile pagare in loco con carta di credito/debito. Il pagamento in contanti sarà possibile a condizione che i soldi siano contati poiché non è possibile dare alcun resto.



Secondo le norme vigenti, l'ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di Green Pass.



Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare:



e-mail: info@dolciaccenti.comtelefono e whatsapp: 349 3179534 oppure 346 0961513

