Arriva al cinema Annette: ecco lo speciale MapMagazine (gratuito) con notizie e approfondimenti

Arriva nelle sale cinematografiche – da giovedì 18 novembre – Annette, il nuovo film di Leos Carax, vincitore del premio per la miglior regia all’ultimo festival di Cannes. Si tratta di un’opera rock, un film affascinante e misterioso, interpretato da due superstar del cinema come Adam Driver e Marion Cotillard, mattatori assoluti nei ruoli di Henry e Ann che recitano, si desiderano e cantano su musiche (e sceneggiatura) degli Sparks.

A questo link è possibile scaricare gratuitamente MapMagazine speciale Annette.

Annette è distribuito in Italia da I Wonder Pictures – Unipol Biografilm Collection in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures.

MapMagazine speciale Annette è curato ed edito da Pier Paolo Mocci e vede la collaborazione di Mario Sesti, Raffaella Salamina, Maurizio Ermisino, Valeria Bonacci, Vania Amitrano, Augusto Ficele, Cristina Orazi e Gabriele Tornatore.