"Arrivando in italie": lo spettacolo

Nel giugno 1805 Bonaparte, già Imperatore dei Francesi e sovrano del Regno d’Italia, visita Bologna per qualche giorno: Napoleone ha 36 anni ed è all’apice della sua parabola di potere; arriva in città con l’intrigante consorte Josephine de Beauharnais (sua prima moglie) mentre Bologna freme per il grande evento.

La coppia imperiale alloggia a Palazzo Caprara, in pieno centro, attendendosi ovviamente il dovuto

sfarzo... ma non tutto andrà per il verso giusto.

Tra molti equivoci e colpi di scena, Bonaparte e la bella Josephine, impareranno ad apprezzare il



Sullo sfondo una Bologna oggi dimenticata che vive un momento cruciale della sua secolare storia.