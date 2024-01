ART CITY 2024 | "Sulle orme di Morandi"

Dal 3 al 4 febbraio il MAMbo presenta "Sulle orme di Morandi".

Nell’anno della ricorrenza del sessantesimo anniversario dalla morte di Giorgio Morandi, il Dipartimento educativo MAMbo, in collaborazione con “Senza titolo”, propone un laboratorio itinerante nelle cinque sedi in cui artiste e artisti di oggi hanno dedicato un omaggio al pittore bolognese esplorandone e reinterpretandone il lavoro.

Una mappa scaricabile permette ai partecipanti di visitare in autonomia i luoghi interessati con un approccio interattivo e in dialogo con la città.

Dopo la visita al Museo Morandi in via Don Minzoni 14, ultima tappa del percorso, i partecipanti potranno partecipare ad un’azione in cui piccoli oggetti, molto simili a quelli dell’artista, saranno i protagonisti di una performance collettiva.

Il percorso con la mappa può essere svolto autonomamente durante i giorni di ART CITY Bologna.

La tappa conclusiva si svolge al Museo Morandi sabato 3 e domenica 4 febbraio dalle h 15 alle h 19.