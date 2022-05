(Art City) Progetti espositivi di Fondazione del Monte: Carlos Garaicoa e "Libero Spazio Libero"

Tra i Main Project di ART CITY Bologna 2022 inaugura, martedì 10 maggio alle 17 all’Oratorio San Filippo Neri, in Via Manzoni 5, l’installazione site-specific di CARLOS GARAICOA a cura di Maura Pozzati. Realizzato in collaborazione con Galleria Continua il percorso espositivo, progettato da Garaicoa appositamente per lo spazio denso di storia e di memoria dell’Oratorio, riflette le tematiche care all’artista cubano, come la ricerca sullo spazio urbano e architettonico.

Ingresso libero. Apertura dal 10 al 15 maggio.

Inaugurazione: martedì 10 maggio alle ore 17;

da mercoledì 11 a venerdì 13 maggio dalle 11 alle 19;

sabato 14 maggio dalle 11 alle 23; domenica 15 maggio dalle 11 alle 20.

Da lunedì 9 a domenica 15 maggio riapre al pubblico la mostra LIBERO SPAZIO LIBERO, curata da Fabiola Naldi a Palazzo Paltroni, via delle Donzelle 2, sede della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

L’esposizione riunisce in dialogo le opere di cinque artiste differenti per generazione e provenienza,

Giulia Niccolai, Martha Rosler, Lucy Orta, Claudia Losi e Claire Fontaine,

guidando i visitatori in un percorso alla scoperta del rapporto tra corpi, libertà e spazio.

Ingresso libero, dal 9 al 15 maggio, dalle 10 alle 19.