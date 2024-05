Art Factory: Luca Lanzi, Simona Ragazzi, Bruno Raspanti, Gianfranco Trucchia

Giovedì 30 maggio alle ore 18, in via Zanardi 78/b a Bologna, presso la PdB Gallery, inaugura la mostra ART FACTORY. L’esposizione presenterà opere di Luca Lanzi, Simona Ragazzi, Bruno Raspanti e Gianfranco Trucchia, presentate dal collezionista d’arte Marco Franceschini.



Il fil rouge della mostra è il legame speciale, presente o passato, che questi artisti hanno con l’atelier Paese dei Balocchi, una art factory attiva da oltre trent’anni al piano superiore della PdB Gallery, situata in un affascinante edificio di fine Ottocento, a pochi minuti dal centro di Bologna.

Sin dalla sua fondazione nel 1993, l’atelier si è affermato come un vivace centro di scambio e dialogo culturale, dove diverse esperienze professionali si congiungono per collaborare e supportare la creazione di opere d’arte, con un'enfasi particolare sull’eccellenza nella ricerca plastica, specialmente attraverso la scultura in terracotta e ceramica.



La selezione degli artisti in mostra non è casuale, ma profondamente legata all’atelier: Luca Lanzi ha mosso i suoi primi passi artistici all’interno dell’atelier, prima di proseguire la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna e sviluppare una ricerca artistica di successo; Simona Ragazzi, fondatrice del Paese dei Balocchi, è un’artista visiva di fama internazionale, nonché direttore creativo e progettuale dello studio e della PdB Gallery; Bruno Raspanti, figura di spicco nel panorama artistico italiano, è vicino di studio e frequente collaboratore dell’atelier; Gianfranco Trucchia (scomparso nel 1994), artista, fotografo e ceramista, è stato un precursore dei suoi tempi e uno dei padri fondatori del Paese dei Balocchi.



Questa mostra, stimolante e poliedrica, presenta quattro personalità artistiche di indiscutibile valore e offre al pubblico un'esperienza di esplorazione delle profondità dell'animo umano e della sua esistenza, attraverso dipinti, terrecotte, ceramiche e fotografie.



Gallery



L’esposizione è concepita per essere fruita su tre distinti livelli di lettura: il primo livello invita a contemplare la nascita, la crescita e lo sviluppo della factory Paese dei Balocchi, osservando le opere come un corpus unico e comprendendo l’alto livello di realizzazione artistica, la varietà delle proposte e l’aspetto formativo con la sua ampia gamma di iniziative. Il secondo livello esalta l’unicità di ciascun artista e la profondità del loro valore artistico. Il terzo livello è dedicato alla specifica osservazione delle opere in terracotta o ceramica dei quattro artisti in mostra, opere che alimentano il fil rouge iniziale, creando un percorso che è sempre presente e in continua evoluzione all’interno della Art Factory.