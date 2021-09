Art Motel Fest 2021

Art Motel Fest è il mini festival dedicato al tema della pittura contemporanea a cura di Art Motel, il laboratorio permanente sull’arte contemporanea nato dall’intuizione creativa di Dario Molinaro, direttore artistico e Lucia Cataleta, communication manager.



Il festival si terrà nella splendida location dei Giardini del Baraccano ed ha l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione e della discussione la questione della pittura contemporanea, indagata attraverso momenti di discussione, un talk con personalità di spicco del panorama artistico contemporaneo e una libera sessione di pittura dal vero.



La rassegna è in programma l’11 e il 18 settembre 2021 presso I Giardini del Baraccano e la Casa delle Associazioni-Baraccano in via Santo Stefano 119/2, in una location che ben si sposa con la dinamica dell’evento.



PROGRAMMA:

11 settembre 2021 - ore 18.30

“La questione della pittura” - Pittura en plein air e nuovi scenari della pittura contemporanea



Con:

Lorenzo Balbi, direttore artistico del MAMbo

Caterina Molteni, assistente curatrice MAMbo

Riccardo Baruzzi, artista

Vincenzo Simone, artista



La pittura è ancora lingua viva? Quanto è ancorata al passato o quanto, invece, se ne distacca per ibridarsi con nuovi media e altre discipline? Perché i pittori si rifugiano sempre più tra le pareti del proprio studio e non dipingono più dal vivo? L’incontro intende problematizzare il tema della pittura “en plein air” alla luce delle più recenti pratiche artistiche contemporanee grazie alla partecipazione degli artisti Riccardo Baruzzi e Vincenzo Simone, in dialogo con Lorenzo Balbi, Direttore Artistico MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, e Caterina Molteni, Assistente Curatrice MAMbo. Tra le questioni discusse: la pittura ”en plein air” è oggi praticata? Che alternativa, in termini di spazio, tempo e pratica, offre il lavoro in studio? Può l’”en plein air” essere trattato come un genere pittorico da rimettere in discussione e decostruire? Che tipo di dialogo con il paesaggio viene innescato da tale pratica: può essere radicalmente modificato – nella sua relazione artista/contesto - alla luce delle problematiche climatiche e ambientali del nostro tempo?



Ingresso libero previa prenotazione su Eventbrite: https://bit.ly/3mTYrpk



18 settembre 2021 - ore 16.00 - 22.00



Sessione di pittura dal vero a cura di Art Motel

Il Bar di Art Motel, a cura di Baraccano - Casa della Associazioni

Art Motel Fest, the show - esposizioni dei lavori



La sessione di pittura dal vero sarà aperta a studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, appassionati di tutte le età, associazioni della città e del quartiere Santo Stefano impegnate nella divulgazione culturale. A conclusione della sessione sarà allestita una mostra con i lavori realizzati, corredata da un momento aperitivo ancora a cura della Casa delle Associazioni.



Ingresso libero previa prenotazione su Eventbrite: https://bit.ly/3kZRAbE



Art Motel è un laboratorio permanente sull’arte contemporanea nato nel febbraio 2021. Uno spazio gamma, dove si intrecciano storie a colori, vite d’artisti e riflessioni sull’arte, un canale reale e virtuale per costruire un percorso di confronto e dibattito tra artisti emergenti e non, nel mare magnum della contemporaneità.





https://www.facebook.com/Artmotelitalyhttps://www.instagram.com/artmotel_italy/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...