Arte che passione: laboratori per genitori e bambini

Continua la serie di laboratori per esplorare tecniche artistiche, inventare, creare e giocare con l’arte. Esperienze allo stato puro che si alimentano di emozioni, bellezza e passioni. Oltre al consueto appuntamento del giovedì pomeriggio, nuovi appuntamenti al sabato mattina!



Giovedì 19 gennaio

dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Carta, colori, idee.3 › Imparo ad illustrare



Sabato 4 febbraio

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Libro maschera



Giovedì 9 febbraio

dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Sfilata di colori. Burattini a volume



Giovedì 23 febbraio

dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Giochi di prestigio



Sabato 18 marzo

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Al galoppo! Torneo di primavera, costruisci il tuo cavallo



Giovedì 23 marzo

dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Carta, colori, idee.4 › lascio una traccia



Informazioni e modalità d’iscrizione

Costo 10 euro a laboratorio

Prenotazione obbligatoria

Pagamento* tramite bonifico bancario iban: it 03 t 02008 05405 000010359719

o passando qualche giorno prima del laboratorio in sede in via polese 4/e bologna

Per informazioni 051 265861

per prenotazioni puoi inviare una mail a:

Spazioartebambini@gmail.com



Per motivi di salute o altro, la cifra spesa verrà restituita sotto forma di buono acquisto libro!