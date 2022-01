Arte che passione!

Laboratori d'arte per bambini e famiglie, per creare con la fantasia e l'immaginazione!

Adatti a tutte le età



13 GENNAIO

MANI PENSANTI

Tutto quello che facciamo con le mani è collegato a ciò che la mente pensa.

Quante cose allora possiamo fare con le mani? Le mani parlano, sentono, vedono, creano, afferrano e comunicano. Con il tocco delle mani si realizzeranno storie e mappe da esplorare!



27 GENNAIO

COS’HO IN TESTA?

Quante cose abbiamo ...in testa?! Ricordi, pensieri, segreti, emozioni e desideri possono prendere forma e apparire tra i risvolti di un foglio di carta svelandoci un mondo di meraviglie!



10 FEBBRAIO

STRAMBERIE DI PAROLE

Per inventare trame narrative divertenti, assurde e surreali basteranno: la fantastica scintilla che scocca unendo due parole che non c’entrano niente l’una con l’altra, un po' d'immaginazione e la voglia di divertirsi!



24 FEBBRAIO

OGGI SONO UN …

Se ci si guarda intorno esistono una miriade di facce diverse. Hai mai pensato d’avere la faccia di uno scienziato oppure quella di un dinosauro? Per avere quella che fa al caso tuo realizzeremo un

libro/maschera per trasformarti nel personaggio che desideri.



10 MARZO

TIPI STRANI

Quando si arriva in un posto che non si conosce può capitare di sentirsi estranei, straniti… diciamo pure strani! Può anche capitare che una stranissima galleria di personaggi, pronti per entrare in scena, possa nascere da cartoncino colorato e dai grovigli di una linea!



24 MARZO



Con cartonino e carta colorati si realizzerà un simpatico e poetico bestiario da tavolo. Una fauna originalissima che metterà in mostra la molteplice e ricca diversità del creato.