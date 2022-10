"Arte che passione!": rassegna di laboratori e narrazioni per bambini

Arte che passione! è una rassegna di laboratori e narrazioni con il kamishibai proposte per apprendere dalle esperienze, per sperimentare, modificare, provare, osare, costruire nessi, riprovare, divertirsi insieme e creare bellezza.

Laboratori per genitori, bambini, ragazzi, adulti...



6 ottobre

Giochiamo a nascondino



13 ottobre

La città



20 ottobre

Carta, colori, idee.1 › imparo a disegnare



27 ottobre

Mani, emozioni e fantasia



3 novembre

Che meraviglia il circo!



10 novembre

Cos’ho in testa



17 novembre

Carta, colori, idee.2 › imparo a stampare



24 novembre

Saremo alberi



Per informazioni e prenotazioni puoi inviare una mail a:

spazioartebambini@gmail.com



telefonare allo 051 265861