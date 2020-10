"Arte con vista" a Palazzo Fava: con la mostra sul Polittico Griffoni colazioni e aperitivi mozzafiato

Una mattinata o una serata speciale, da trascorrere insieme, in un luogo unico e segreto, la Specola di Palazzo Fava: è la nuova proposta di Genus Bononiae in occasione della mostra “La riscoperta di un capolavoro” dedicata alla ricostruzione del Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, le cui tavole saranno visibili, per la prima volta di nuovo insieme a 300 anni dallo smembramento, al Piano Nobile di Palazzo Fava fino al prossimo 10 gennaio.

Per tutti coloro che organizzano una visita di gruppo alla mostra “La riscoperta di un capolavoro”, accompagnati da una guida Genus Bononiae, sarà possibile terminare la visita con una colazione o un aperitivo nella magnifica specola di Palazzo Fava, ammirando un panorama mozzafiato, a 360° sui tetti di Bologna. Qui, la guida resterà a disposizione per domande e curiosità sulla mostra appena visitata e su Palazzo Fava, che ospita il primo affresco su commissione di Agostino, Annibale e Ludovico Carracci.

Il costo del pacchetto, dedicato a gruppi di minimo 10 persone (massimo 11), è di 30,00 €, comprensivi del biglietto di visita e delle proposte dolci e salate del Caffè letterario del Museo, con le specialità del pasticciere Sebastiano Caridi: il servizio è personalizzabile in accordo con la Caffetteria. Il costo di 30,00€ a persona rimane invariato (300 €) anche nel caso di gruppi inferiori a 10 persone.

Le prenotazioni, da effettuarsi almeno 5 giorni prima della data di visita, sono possibili tramite mail a esposizioni@genusbononiae.it o telefonando allo 051 19936343.