“Arte al femminile” - Artiste a Bologna nel 900

Dal 23 febbraio fino all'11 giugno 2023, a Casa Saraceni la mostra a cura di Angelo Mazza, con la collaborazione di Benedetta Basevi e Mirko Nottoli, “arte al femminile” - Artiste a Bologna nel Novecento, dalle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione. Da anni le mostre sulle donne artiste sono di moda. Ma per lo più insistono su alcune figure eccellenti che la critica ha da tempo riscoperto, sia dell’età antica sia dei tempi più vicini a noi. Mai sono state radunate, come in questa occasione, quasi sessanta opere appartenenti a oltre venti pittrici attive a Bologna nel corso del Novecento, artiste che contribuirono in misura significativa allo sviluppo dell’arte in Emilia e alla vitalità delle Accademie. Fino all'11 giugno 2023 presso Casa Saraceni, Via Farini, 15.