Anteprima Arte Fiera: alla scoperta delle opere più interessanti e curiose | FOTO

Un vecchio frigorifero con pescetti rossi (veri) che ci nuotano dentro, disegni firmati Picasso, una scimmia che tiene in mano la tela con il dipinto "La ragazza col turbante" di Jan Vermeer, un'ultima cena nella trama di un tappeto, un ritratto di Guttuso e persino il manifesto cinematografico di Rambo: fra i 141 espositori che dal 3 al 5 febbraio abitano nei padiglioni della fiera di Bologna (il 25 e il 26) per Arte Fiera c'è questo e tanto altro. Quella del 2023 è l'edizione numero quarantasei (la quarta sotto la direzione di Simone Menegoi e la sensazione che si prova passeggiando fra gli stand delle gallerie d'arte è sempre un piacevole perdersi tra immagini, forme, colori e idee. Alcune anche meravigliosamente assurde.

Come orientarsi: dalla Main Section alla novità "Multipli"

La Main Section spazia dal Moderno e dall’arte post-bellica, storici punti di forza della manifestazione, fino al contemporaneo di ricerca, con un forte accento sull’arte italiana. Include il format Percorso, un itinerario che collega alcuni stand secondo un criterio tematico. Il filo conduttore di Percorso#1 è un materiale / tecnica che negli ultimi anni ha conosciuto una riscoperta internazionale: la ceramica. Percorso#1 è sostenuto da un nome che rappresenta l’eccellenza nella ceramica di design, noto a livello internazionale per il suo legame con l’arte contemporanea: Mutina. Giunta alla sua quarta edizione, Pittura XXI è una panoramica della pittura del XXI secolo, italiana e internazionale, che spazia dai talenti emergenti agli artisti mid-career. La curatela della sezione è riconfermata al critico e curatore indipendente Davide Ferri. Fotografia e immagini in movimento è ormai un punto di riferimento per collezionisti e appassionati di fotografia. Il mezzo fotografico è affrontato da una prospettiva ampia, che lo vede in dialogo con altri media, primo fra tutti il video. Nuovo il nome a cui è stata affidata la sezione: Giangavino Pazzola, curatore di Camera - Centro Italiano per la Fotografia a Torino. Altra novità di quest’anno, Multipli è una sezione dedicata alle opere in edizione di ogni genere, a partire dai libri. Curata da Lisa Andreani e Simona Squadrito, fondatrici di REPLICA - Archivio italiano del libro d’artista, Multipli include tanto gallerie quanto librerie specializzate ed editori, riuniti sotto l’idea comune di un collezionismo democratico, in sintonia con il carattere tradizionalmente inclusivo della manifestazione bolognese. Opus novum, la commissione di un’opera inedita da presentare negli spazi della fiera, rivolta a un artista italiano affermato, nel 2023 andrà a un maestro riconosciuto: Alberto Garutti. Oltre al valore dell’artista, la scelta intende celebrare il suo legame con Bologna, città dove Garutti, all’inizio degli anni Novanta, teneva la cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti, imponendosi già come punto di riferimento per una generazione di artisti più giovani. L’opera è realizzata col supporto di Henoto, azienda leader nel settore degli allestimenti.

La performance è un ambito espressivo strettamente legato a Bologna e ad Arte Fiera, che dal 2019 ha fatto delle azioni dal vivo un punto fondamentale del suo programma di eventi. La prossima edizione apre un nuovo capitolo di questa storia, frutto di una collaborazione tra la fiera e Fondazione Furla, e con la curatela di Bruna Roccasalva, direttrice artistica della Fondazione. Per il 2023 la scelta è di puntare su un solo, ambizioso progetto, presentato per la prima volta in Italia, che coniuga installazione, performance e coreografia: un intervento di Public Movement, collettivo artistico originario di Israele.

La mappa delle gallerie d'arte presenti in fiera

ABC – ARTE, Genova • GALLERIA ACCADEMIA, Torino • AF GALLERY, Bologna • ANDREA INGENITO CONTEMPORARY ART, Milano, Napoli • ARMANDA GORI ARTE, Prato • ART D2 - modern and contemporary art, Milano • ARTE CENTRO, Milano, New York (USA) •ARTEMISIA FINE ART, San Marino (RSM) • ARTESILVA, Seregno (MB) • UMBERTO BENAPPI, Torino • BIASUTTI & BIASUTTI, Torino • FLORA BIGAI, Pietrasanta (LU) • GALLERIA GIOVANNI BONELLI, Milano, Pietrasanta (LU), Canneto sull’Oglio (MN) • BOTTEGANTICA, Milano • THOMAS BRAMBILLA, Bergamo • C+N Gallery CANEPANERI, Milano, Genova • CA’ DI FRA’, Milano • STUDIO D’ARTE CAMPAIOLA, Roma • CARDELLI & FONTANA, Sarzana (SP) • ANTONELLA CATTANI, Bolzano • GLAUCO CAVACIUTI, Milano • CELLAR CONTEMPORARY, Trento • CINQUANTASEI, Bologna • GALLERIA CLIVIO, Milano, Parma • CONTINI, Venezia, Cortina d’Ampezzo (BL) • COPETTI ANTIQUARI, Udine • MAURIZIO CORRAINI, Mantova • CORTESI GALLERY, Lugano (CH), Milano • LARA E RINO COSTA, Valenza (AL) • DE’ BONIS, Reggio Emilia • DE’ FOSCHERARI, Bologna • DELLUPI ARTE, Milano • DENIARTE, Roma • DEP ART GALLERY, Milano, Messapica (BR) • UMBERTO DI MARINO, Napoli • DI PAOLO ARTE, Bologna • E3 ARTE CONTEMPORANEA, Brescia • EIDOS IMMAGINI CONTEMPORANEE, Asti • EX ELETTROFONICA, Roma • FABBRICA EOS, Milano, Miami (USA) • FERRARINARTE, Legnago (VR) • GALLERIA FONTI, Napoli • FRITTELLI, Firenze • GALLERIA STUDIO G7, Bologna • GALLERIA GABURRO, Verona, Milano • GALERIE MICHAELA STOCK, Vienna • GALLERIA CONTINUA, San Gimignano (SI), Beijing (CN), Les Moulins (FR), Habana (CU), Roma, São Paulo (BR), Paris (FR), Dubai (UAE) • FREDIANO FARSETTI, Milano • GALLERIA MAZZOLI, Modena, Berlin (DE) • GALLERIA POGGIALI, Firenze, Milano, Pietrasanta (LU) • GALLERIA STEFANO FORNI, Bologna • GARIBOLDI, Milano • GASPARELLI ARTE CONTEMPORANEA, Fano (PU) • GIRALDI, Livorno • GUASTALLA CENTRO ARTE, Livorno • IL CHIOSTRO ARTECONTEMPORANEA, Saronno (VA) • IL PONTE, Firenze • KANALIDARTE, Brescia • LABS CONTEMPORARY ART, Bologna • L.U.P.O. LORENZELLI PROJECTS, Milano • L’ARIETE, Bologna • L’INCONTRO, Chiari (BS) • LO MAGNO ARTECONTEMPORANEA, Modica (RG) • LUNETTA11, Mombarcaro (CN) • M77, Milano • MAAB, Milano, Padova • GALLERIA D’ARTE MAGGIORE G.A.M., Bologna, Milano, Paris (FR) • MARCOROSSI ARTECONTEMPORANEA, Milano, Pietrasanta (LU), Torino, Verona • PRIMO MARELLA, Milano, Lugano (CH) • MATTEO BELLENGHI MODERN & CONTEMPORARY ART, Alassio (SV), Milano • MAZZOLENI, Torino, London (UK) • MC2GALLERY, Tivat (MNE), Milano • ME VANNUCCI, Pistoia • MENHIR ART GALLERY, Milano • MLB MARIA LIVIA BRUNELLI, Ferrara, Porto Cervo (SS) • NICCOLI, Parma • NICOLA PEDANA ARTE CONTEMPORANEA,Caserta • OPEN ART, Prato • OSART GALLERY, Milano • P420, Bologna • GIORGIO PERSANO, Torino • POLESCHI ARTE, Milano • PROGETTOARTE ELM, Milano • PROMETEO GALLERY, Milano, Lucca • PROPOSTE D’ARTE, Legnano (MI) • QUAM, Scicli (RG) • RENATA FABBRI, Milano • REPETTO GALLERY, London (UK) • RICHARD SALTOUN, London (UK), Roma • ROCCATRE, Torino • ROSSOVERMIGLIOARTE, Padova • RUSSO, Roma • SANTO FICARA, Firenze • SCHIAVO ZOPPELLI GALLERY, Milano • SHAZAR GALLERY, Napoli • EDOUARD SIMOENS GALLERY, Knokke (BE) • GALLERIA SIX, Milano, Venezia • SPAZIOA, Pistoia • STUDIO D’ARTE RAFFAELLI, Trento • STUDIO SALES, Roma • THE GALLERY APART, Roma • GALLERIA TONELLI, Milano, Porto Cervo (SS) • TORBANDENA, Trieste • TORNABUONI ARTE, Firenze, Milano, Forte dei Marmi (LU), Roma, Crans (CH), Paris (FR) • TRAFFIC, Bergamo • ANTONIO VEROLINO, Modena • GALLERIA VIGATO, Alessandria • VISTAMARE, Milano, Pescara • WEM GALLERY, Ornavasso (VB) • ZERO…, Milano