Dal 3 all’ 11 dicembre 2022 La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la mostra d’arte visiva ARTISTI A LA CORTE DI FELSINA. 10 anni di arte e cultura

In occasione dei festeggiamenti per i dieci anni di attività di promozione artistica e culturale dell’Associazione Arte e Cultura La Corte di Felsina che ha sede nel cuore del centro storico bolognese, lo staff organizza una mostra collettiva che vedrà la presenza di circa quaranta artisti



Pittori, scultori e fotografi si cimentano con le proprie opere a tema libero, per commemorare l’intensa attività creativa da essi svolta nell’arco di ben dieci anni, a partire dal dicembre del 2012, presso lo spazio espositivo dell’associazione.

Il titolo della mostra non poteva che essere:

“Artisti a Corte di Felsina. Dieci anni di arte e cultura” e vengono presentati circa una cinquantina di lavori



A coronare l’evento sono ospitate quattro sculture in bronzo, del noto maestro tedesco, del Novecento, che visse nella città di Bologna, Gilbert Kruft e inoltre vengono realizzati eventi letterari correlati, durante tutto il periodo di apertura della mostra, dal 3 all’ 11 dicembre 2022



Espongono:



Cristina Andreoli, Paolo Bassi, Luisa Bergamini, Simona Braiato, Eraldo Buffatello, Michela Burzo, Mariantonietta Culot, Custa Costantino Cacchione, Patrizia Da Re, Luca Donati, Eroif Danilo Fiore, Fernando Falconi, Adrianos Ferrari, Vincenza Franco, Gabrio Vicentini, Alessandra Generali, Gio.Batta Giovanna Battagin,Tiziana Gualandi, Nicoletta Guerzoni, Maria Luigia Ingallati, Elvira Laguardia, Pasquale Lombardo, Fabrizio Malaguti, Irene Manente Mariquita, Eros Mariani, Graziella Massenz Nagra, Nadia Matteuzzi, Patrizia Menozzi, MoViDa 111 Davide Vito Monaco, Patrizia Pacini Laurenti, Gianna Poppi, Marisa Roli, Rodolfo Savoia, Simona Simonini, Maria Luisa Vergara, Laura Zilocchi



Sabato 3 dicembre alle ore 18.00 Vernissage e brindisi con tutti i presenti



Domenica 4 dicembre alle ore 17.30 la scrittrice Paola Mattioli presenta il suo ultimo libro VIERA. Ricette e proverbi romagnoli. Tre volumi dedicati alla storia e alla tradizione del territorio romagnolo seguendo le ricette tramandate nei secoli



Sabato 10 dicembre alle ore 17.00 la studiosa di storia della tarologia del tarocchino bolognese, Maria Luigia Ingallati, presenta il suo nuovo saggio TAROLOGIA E SLANCIO VITALE Simboli Arte Poesia



L’ingresso alla mostra e agli eventi è libero



La mostra resta aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.00, fino a domenica 11 dicembre 2022



Presso La Corte di Felsina, via Santo Stefano 53, Bologna. www.lacortedifelsina.it