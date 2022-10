artisti di artebo

ArteBo presenta una nuova mostra internazionale di arte contemporanea a tema libero di circa 30 artisti, in una sede arricchita dal terzo ed appena terminato grande mosaico murale.

Esiste ancora oggi chi fa mosaico di grandi dimensioni?

La galleria d?arte contemporanea ArteBo negli ultimi 4 anni si è dotata di 3 grandi mosaici murali, prevalentemente in ceramica, ciascuno di 4,5 mq. Sono mosaici fissi, non asportabili, tutti realizzati da Roberto Lacentra, direttore artistico di ArteBo e fatti appositamente per decorare la galleria durante le mostre. Materiale prevalentemente impiegato è la ceramica, ma ci sono anche vetro, marmo, specchio, corteccia di sughero ed il classico vetro di Murano.

1. Il primo mosaico risale al 2018 è stato "Il fenicottero".



Gallery









3. Ultimo ed appena ultimato è "Luna indiscreta", iniziato in luglio 2022.