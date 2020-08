I migliori artisti e band dell'Emilia Romagna in gara per Sanremo Rock

3° SANREMO ROCK & TREND FESTIVAL

Domenica 23 Agosto - ore 15 al Pub il Sagittario, San Benedetto Val di Sambro (BO)

3° e 4° Girone di Finali Regionali Emilia Romagna

In gara: Ruben Sprovieri (C.Franco Emilia), Maniglia Antipanico (R.Emilia), Nico Guzzi (R.Emilia), Hotel Monroe (Parma), I Ragazzi del Tugurio (Parma), Geremia Ramundo (Parma), Watching the Abyss (R.Emilia), Binge Drinkers (Vignola), Dharma Flowers (Parma), Moka Quartet (Castellarano), SantaMaddalena (Piacenza), Giuliano Pramori (Parma), Magenta#9 (Bologna), Emotu (Parma), Quid (Modena), Ezio Bonicelli (R.Emilia).



Una giornata intensa dedicata al migliore rock dell’Emilia Romagna per il 33° Sanremo Rock & Trend Festival. Domenica 23 agosto il più longevo e ambito concorso per rocker emergenti torna a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna presso il Pub il Sagittario, nella sua frazione Montefredente, per la finale regionale che selezionerà le migliori band della regione Emilia Romagna. L’appuntamento è organizzato tenendo in considerazione tutte le modalità di prevenzione al Coronavirus indicate dal Ministero.

L’evento vedrà sul palco ben 16 artisti o bands, che si “sfideranno” rigorosamente dal vivo per conquistare i 6 posti in palio per le finali nazionali che si svolgeranno dal 7 al 12 settembre al Teatro Ariston di Sanremo

A partire dalle ore 15 vedremo dunque sul palco emiliano del 23 agosto: Ruben Sprovieri (C.Franco Emilia), Maniglia Antipanico (R.Emilia), Nico Guzzi (R.Emilia), Hotel Monroe (Parma), I Ragazzi del Tugurio (Parma), Geremia Ramundo (Parma), Watching the Abyss (R.Emilia), Binge Drinkers (Vignola), Dharma Flowers (Parma), Moka Quartet (Castellarano), SantaMaddalena (Piacenza), Giuliano Pramori (Parma),Magenta#9 (Bologna), Emotu (Parma), Quid (Modena), Ezio Bonicelli (R.Emilia).

Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Tra questi sono annunciati: Paolo Poli, titolare del locale Il Sagittario, partner di Sanremo Rock, Loredana Lanzi, responsabile Sanremo Rock per la regione Emilia Romagna, creatrice di format televisivi e radiofonici e diplomata in oboe; Pietro Santoro bassista e ingegnere del suono presso P.J. Recording Studio; Stefano Medioli, pianista ed arrangiatore nelle tournée di artisti nazionali ( Silvia Mezzanotte, Gianni Morandi, etc) e per numerose trasmissioni tv Rai e Mediaset ( Domenica In, Ciak si Canta, Telethon, etc ); Alessia Dall’Asta, Flautista, Collabora con diverse Orchestre italiane, tra le quali il Teatro Comunale di Bologna, I Solisti Veneti (anche in veste di solista), I Solisti di Pavia, sono per citarne alcune. Nell’ambito della musica leggera, collabora con Celso Valli, incidendo con Lucio Dalla, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Renato Zero, Francesco Renga, Noemi e diversi altri; Federico Occhiuzzi, batterista noto nella scena jazzistica bolognese con collaborazioni internazionali e tecnico audio; Silvio Palladio, tastierista, arrangiatore e direttore d’orchestra con all’attivo 50 date sold out, diverse esibizioni televisive e articoli dedicati su riviste del settore; Graziano Cernoia, tecnico del suono e produttore, da trenta anni nei più importanti club italiani e internazionali a fianco di artisti come Public Enemy, Motorhead, The Waylers, Jello Biafra, Transglobal Underground e Fanfara Tirana, Loredana Bertè e tantissimi altri.

Il palco de Il Sagittario vedrà la partecipazione anche di tre ospiti: Gli Ummo, band che sta collezionando vari riconoscimenti nazionali, vittorie in vari contest musicali e radiofonici, tra cui Miglior Band Abruzzo nell’Arezzo Wave 2019, sei singoli nelle radio italiane e ultimamente anche una esibizione su Rai Radio Uno. Hanno all’attivo anche vari concerti con orchestre e cori polifonici di musica classica rivisitando i brani dei primi due album.; i Gravity Zero, Acoustic rock band della provincia veronese con vent'anni di esperienza e un solo obiettivo: unire l'energia del rock alla sua anima più acustica, recentemente in più occasioni gruppo spalla del Sonohra; Ino Alli Band: nati Nel 1998 in un nefasto magazzino, agli IAB acronimo del nome Ino Alli Band. Il nome, dall'apparente ermetico significato ha invece una semplice ma macabra spiegazione.

Al termine della serata, che verrà condotta da Loredana Lanzi, speaker radiofonica e presentatrice nonché membro anche della giuria di qualità, conosceremo i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.

33° Sanremo Rock & Trend Festival

3° e 4° girone finali regionali Emilia Romagna

Domenica 23 agosto, ore 15

Pub il Sagittario, Montefredente di S. Benedetto Val di Sambro (BO)

Ingresso Libero con prenotazione 0534 677129





Partecipare a Sanremo Rock è semplice: basta accedere al sito web ufficiale www.sanremorock.it e inviare via e-mail dall'apposita casella il materiale richiesto audio/video. Contestualmente è possibile inoltre iscriversi al bando “Parole Rock” per autori under 35 e al bando “Nuovi Brani Rock” per interpreti ed esecutori under 35, sostenuto da NUOVOIMAIE.

Per informazioni: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725.



Sanremo Rock & Trend Festival è il più ambito e longevo contest nazionale per artisti rock. Nato negli Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. A partire dal 1987 vi hanno gareggiato, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan, Mario Venuti, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi. La manifestazione rappresenta ancora oggi un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, le tendenze, le preferenze.