“Artisti inquadrati”: mostra fotografica a Palazzo d’Accursio

In occasione della Giornata Nazionale dello Spettacolo, l’ass.ne UFO (Unione Fotografi Organizzati) con il contributo del Comune di Bologna, presenta: ARTISTI INQUADRATI di Luca Bolognese. Mostra fotografica a cura di Luciano Nadalini e Maria Chiara Wang- Catalogo della mostra a cura di Calamaro Edizioni



Ritratti rigorosamente in bianco e nero, realizzati in analogico, 120 immagini di dimensione 50x50 cm., che tentano di raccontare, come una sorta di censimento, il legame tra gli artisti e la città che li ha visti nascere o nella quale hanno deciso di far vivere la loro arte.

La specificità di questo progetto è da ricercarsi principalmente nella volontà narrativa attraverso una scelta estetica e stilistica, dei mezzi busto su fondo sfocato, in cui ogni artista sceglie di partecipare al progetto, confermando, attraverso un luogo, un’espressione, un portico o solo uno sguardo, il profondo legame affettivo con la città.



La mostra sarà accompagnata da un volume fotografico di 144 pagine, edito da Calamaro edizioni,

sponsorizzato da Eurotetti, un'azienda specializzata nella fornitura e nella posa di coperture edili civili e

industriali e da Zoom Service, centro di assistenza tecnica per apparecchiature fotografiche e ottiche.

Si potrà trovare in tutte le librerie e gli store online dal 24 ottobre.



All’interno ci saranno degli interventi del Sindaco Matteo Lepore, Elena Di Gioia, Delegata alla Cultura

di Bologna e Citta? Metropolitana, Giorgio Comaschi, giornalista ed attore e di Maria Chiara Wang,

curatrice e critica d’arte.



Gli artisti ritratti, sono:

· Alberto Zamboni · Federico Poggipollini · Mirco Mariani

· Alessandro Bergonzoni · Fio Zanotti · Mirta Carroli

· Alessandro Haber · Francesca Ballico · Nardo Giardina

· Andrea Mingardi · Francesca Mazza · Neil Novello

· Andrea Roncato · Francesca Serragnoli · Nicola Muschitiello

· Andrea Santonastaso · Francesco Guccini · Nicola Zamboni

· Angela Baraldi · Franz Campi · Nino Campisi

· Angela Malfitano · Freak Antoni · Nino Migliori

· Anna Amadori · Germano Bonaveri · Octavia Monaco

· Barbara Cola · Giampiero Rigosi · Paolo Cevoli

· Bob Messini · Gianni Morandi · Paolo Fresu

· Carla Astolfi · Gigi Sammarchi · Paolo Maria Veronica

· Carlo Atti · Giorgio Comaschi · Paolo Mengoli

· Carlo Lucarelli · Giorgio Diritti · Paolo Zavallone

· Celso Valli · Giorgio Zagnoni · Patrizio Roversi

· Cesare Cremonini · Giovanni Cacioppo · Piera degli Esposti

· Checco Coniglio · Giuseppe Giacobazzi · Piero Odorici

· Chiara Pancaldi · Grazia Verasani · Pino Cacucci

· Claudio Lolli · Iskra Menarini · Pippo Santonastaso

· Concetto Pozzati · Ivano Marescotti · Pupi Avati

· Corrado Nuzzo · Jimmy Villotti · Riccardo Pazzaglia

· Cristiano Cremonini · Laura Marzadori · Ricky Portera

· Cristina Zavalloni · Loriano Macchiavelli · Roberta Giallo

· Daniele Sala · Luca Caccioni · Roberto Malandrino

· Danilo Masotti · Luca Gamberini · Samuele Bersani

· Davide Rondoni · Luciano Manzalini · Serena Zaniboni

· Dodi Battaglia · Marcello Fois · Silvia Avallone

· Donatella Allegro · Marcello Tedesco · Silvia Donati

· Duilio Pizzocchi · Maria Di Biase · Silvia Mezzanotte

· Elisa Muliere · Maria Luisa Vezzali · Simona Vinci

· Eloisa Atti · Marinella Manicardi · Simone Gheduzzi

· Emidio Clementi · Mario Nanni · Sissi

· Enrico Brizzi · Massimo Tagliata · Siusy Blady

· Enzo Mancuso · Matteo Belli · Stefano Pasquini

· Eraldo Turra · Maurizia Cocchi · Valentina Mattarozzi

· Eugenio Bortolini · Maurizio Biancani · Valentino Corvino

· Eva Laudace · Maurizio Bottarelli · Vasco Bendini

· Eva Robin’s · Maurizio Osti · Vito (Stefano Bicocchi)

· Fausto Carpani · Maurizio Solieri · Vittorio Franceschi

· Federico Aicardi · Michela Calzoni · Wolfango



Opening: 24 ottobre 2023, h. 18

Sala Ercole, Palazzo d’Accursio

Piazza Maggiore, 6 – Bologna



Conferenza stampa 23 ottobre 2023, ore 12.30 presso Sala Ercole



Una mostra personale del fotografo Luca Bolognese, che da quasi 20 anni ritrae gli artisti della scena

cittadina, spaziando dalla musica al teatro, dalla scrittura al cinema, dalla pittura alla poesia, dal disegno

alla scultura.



Luca Bolognese, 1973, è un fotografo freelance, si occupa principalmente di reportage sociale,

attualità, spettacolo e musica.Il suo lavoro è focalizzato su temi di interesse sociale, che coinvolgono le

comunità. Le sue foto sono state pubblicate sulle maggiori testate nazionali come LaRepubblica,

Corriere della Sera, Il resto del Carlino, oltre a settimanali come “D” di Repubblica, “IO donna” del

Corriere della Sera e riviste specializzate di teatro, danza e musica. Ha pubblicato vari volumi tra cui

"SALENTO antiche suggestioni", "Terremoto Emilia", "Round About", “CAMELOT, teatro per

disabili”, “Periferie EST immigrazione dall’Est Europa”. E’ fotografo ufficiale di compagnie teatrali, di

danza e di vari attori e attrici. Predilige lavori di lentezza su pellicola b/n.





Il catalogo della mostra “Artisti Inquadrati” edito da Calamaro Edizioni

sarà disponibile in libreria e sugli store online dal 24 ottobre 2023



Orario apertura mostra ad ingresso libero:

24 ottobre/11 novembre

mart merc giov – 10/18.30

ven – 14.30/18.30



dom lun e 1 novembre – CHIUSO